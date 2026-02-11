Fiscalía abre causa penal por irregularidades en demolición de viviendas tras informe de Contraloría por megaincendio en Valparaíso

La Fiscalía Nacional dio a conocer que abrirán una causa penal a raíz de los informes emitidos por la Contraloría General de la República, debido a una serie de irregularidades detectadas tras el megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso.

El director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, explicó que los “informes remitidos por la Contraloría dan cuenta de graves irregularidades en el proceso de demolición de las viviendas siniestradas”, y añade que involucraría un centenar de viviendas y “fondos públicos por una cifra superior, al menos al día de hoy, a los 1.100 millones de pesos”.

“Atendida la gravedad de los antecedentes recibidos, y analizados estos desde la Fiscalía Nacional, que pueden constituir eventualmente delitos, fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para el desarrollo de cada una de las diligencias y el éxito de la investigación”, expresó.

Durante la jornada del lunes se conoció que desde la Contraloría junto con ordenar los sumarios correspondientes, derivaron los antecedentes a Fiscalía y el CDE para que estudien acciones penales.

Los fiscalizadores apunta a pagos por servicios no ejecutados, maquinaria cuya existencia no pudo ser acreditada, subcontrataciones no autorizadas y sobreprecios que, en algunos casos, superan el 500%.