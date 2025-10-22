Fiscalía asegura que actuar de “justiciero” no influyó en fatal choque contra furgón escolar en Recoleta

Tras la audiencia en que se formalizó a los dos detenidos por el choque que causó la muerte de un escolar de 12 años el lunes en Recoleta, el fiscal Manuel Silva, de la Fiscalía Centro Norte, desestimó que el actuar de un adulto mayor que perseguía a los delincuentes al momento de la tragedia, haya influido en el fatal accidente.

Cabe recordar que el civil, identificado como José Luis del Real, de 75 años, fue detenido por Carabineros tras el hecho, al acusarlo de usurpación de funciones. Esto ya que el sujeto habría pretendido ser funcionario de la institución uniformada al momento de perseguir y retener a los antisociales.

Todo comenzó minutos antes del fatal choque, cuando los dos imputados intimidaron a una mujer para robarle su teléfono celular en esa comuna del norte de Santiago. Esto fue alertado por Del Real desde su vehículo particular, por lo que comenzó a seguir a los antisociales, portando elementos policiales como una baliza, un bastón retractil y esposas, además de utilizar piochas y una corbata de la institución.

Mientras realizaba ese seguimiento a distancia, los antisociales no respetaron una señal Ceda el Paso en la esquina de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, impactando al transporte escolar.

De acuerdo con lo expuesto este martes por la defensa, los detenidos se habrían desplazado a alta velocidad precisamente ya que eran perseguidos por este “justiciero” que se hacía pasar por policía. Sin embargo, la jueza del Tercer Juzgado de Garantía, Elizabeth Melero, sostuvo que, de acuerdo a imágenes de cámaras de seguridad, el adulto mayor los seguía a distancia, sin actitud temeraria y que, más aún, eso no era justificación para conducir a exceso de velocidad y bajo los efectos de las drogas.

En este mismo tenor, el fiscal Manuel Silva indicó que José Luis del Real está como testigo de la causa principal y no como imputado. Así, sostuvo que al sujeto no se le imputan delitos por la persecución, sino que se le apercibió solo por tener elementos de Carabineros, lo que corresponde a una infracción al Código de Justicia Militar.

Consultado al respecto tras la formalización, el persecutor sostuvo que “como Ministerio Público siempre hay que acoger lo que la defensa pueda plantear (...), pero en principio, la conducta del testigo no influye en el accidente que causa la muerte” del menor.

Respecto de una posible usurpación de identidad de Carabineros, el fiscal Silva sostuvo que “a aquello no me puedo referir, porque es una causa distinta a la que está siendo investigada ahora. Pero, efectivamente, existe una investigación paralela respecto a la conducta del testigo”.