SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Fiscalía asegura que actuar de “justiciero” no influyó en fatal choque contra furgón escolar en Recoleta

Carabineros detuvo el lunes por "usurpación de funciones" a un sujeto de 75 años que, tras ver a dos delincuentes robar un teléfono, inició una persecución a distancia en su automóvil, utilizando elementos distintivos de la institución uniformada. La defensa de ambos sostiene que, precisamente, esta persecución motivó que aumentaran la velocidad, causando luego el fatal accidente.

Por 
Cristóbal Palacios
 
José Carvajal Vega
José Luis Real habló con la prensa tras el fatal choque. Imagen: captura de pantalla.

Tras la audiencia en que se formalizó a los dos detenidos por el choque que causó la muerte de un escolar de 12 años el lunes en Recoleta, el fiscal Manuel Silva, de la Fiscalía Centro Norte, desestimó que el actuar de un adulto mayor que perseguía a los delincuentes al momento de la tragedia, haya influido en el fatal accidente.

Cabe recordar que el civil, identificado como José Luis del Real, de 75 años, fue detenido por Carabineros tras el hecho, al acusarlo de usurpación de funciones. Esto ya que el sujeto habría pretendido ser funcionario de la institución uniformada al momento de perseguir y retener a los antisociales.

Todo comenzó minutos antes del fatal choque, cuando los dos imputados intimidaron a una mujer para robarle su teléfono celular en esa comuna del norte de Santiago. Esto fue alertado por Del Real desde su vehículo particular, por lo que comenzó a seguir a los antisociales, portando elementos policiales como una baliza, un bastón retractil y esposas, además de utilizar piochas y una corbata de la institución.

Mientras realizaba ese seguimiento a distancia, los antisociales no respetaron una señal Ceda el Paso en la esquina de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, impactando al transporte escolar.

De acuerdo con lo expuesto este martes por la defensa, los detenidos se habrían desplazado a alta velocidad precisamente ya que eran perseguidos por este “justiciero” que se hacía pasar por policía. Sin embargo, la jueza del Tercer Juzgado de Garantía, Elizabeth Melero, sostuvo que, de acuerdo a imágenes de cámaras de seguridad, el adulto mayor los seguía a distancia, sin actitud temeraria y que, más aún, eso no era justificación para conducir a exceso de velocidad y bajo los efectos de las drogas.

En este mismo tenor, el fiscal Manuel Silva indicó que José Luis del Real está como testigo de la causa principal y no como imputado. Así, sostuvo que al sujeto no se le imputan delitos por la persecución, sino que se le apercibió solo por tener elementos de Carabineros, lo que corresponde a una infracción al Código de Justicia Militar.

Consultado al respecto tras la formalización, el persecutor sostuvo que “como Ministerio Público siempre hay que acoger lo que la defensa pueda plantear (...), pero en principio, la conducta del testigo no influye en el accidente que causa la muerte” del menor.

Respecto de una posible usurpación de identidad de Carabineros, el fiscal Silva sostuvo que “a aquello no me puedo referir, porque es una causa distinta a la que está siendo investigada ahora. Pero, efectivamente, existe una investigación paralela respecto a la conducta del testigo”.

Más sobre:JudicialRecoletajusticierocivildetenidoFiscalía

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Evelyn Matthei asegura que no será una continuidad de Piñera: “Mi gobierno va a enfrentar otros problemas”

A menos de cinco meses de dejar La Moneda, Boric lanza Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031

Servel estima que sólo un cuarto de los 2 millones de denunciados por no votar en elecciones de 2022 fue sancionado

Las razones tras la cancelación de la cumbre entre Trump y Putin por la guerra en Ucrania

Casos de influenza se disparan en dos semanas y rebrote ya representa el 21,7% de la circulación viral

Fiscalía formaliza por homicidio simple a los dos imputados que provocaron muerte a niño de 12 años en Recoleta

Lo más leído

1.
Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

2.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

3.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

5.
Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League

Evelyn Matthei asegura que no será una continuidad de Piñera: “Mi gobierno va a enfrentar otros problemas”
Chile

Evelyn Matthei asegura que no será una continuidad de Piñera: “Mi gobierno va a enfrentar otros problemas”

A menos de cinco meses de dejar La Moneda, Boric lanza Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031

Fiscalía asegura que actuar de “justiciero” no influyó en fatal choque contra furgón escolar en Recoleta

Sinergias del 30% y gastos de más de $12.000 millones: las cifras de la fusión de Bice y Security
Negocios

Sinergias del 30% y gastos de más de $12.000 millones: las cifras de la fusión de Bice y Security

Estudio afirma que mayor eficiencia en transferencias a privados podría ahorrar unos US$500 millones al Fisco

Presupuesto de Fonasa para medicamentos de alto costo vía judicial a agosto excede con creces lo estimado para todo 2025

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle
Tendencias

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle

Quién es y qué hizo Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que irá a la cárcel

Quién es “Brother Wang”, el capo chino del fentanilo que se fugó de México

Parapanamericanos Chile 2025: Aruco en la ruta de Fiu
El Deportivo

Parapanamericanos Chile 2025: Aruco en la ruta de Fiu

La Serena vivió una jornada de ciclismo urbano con más de 2.300 participantes

De vuelta a España: cancelan el polémico partido de LaLiga entre Villarreal y Barcelona en Miami

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello
Cultura y entretención

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello

Boris Quercia y el éxito de Me Rompiste el Corazón: “Ya me acostumbré a competir con cines que tienen muchísimo más presupuesto”

Cuáles son las joyas de la realeza francesa robadas desde el Museo del Louvre: una mirada histórica

Las razones tras la cancelación de la cumbre entre Trump y Putin por la guerra en Ucrania
Mundo

Las razones tras la cancelación de la cumbre entre Trump y Putin por la guerra en Ucrania

Israel recibe otros dos cuerpos de rehenes secuestrados por Hamas tras reclamo por la tardanza en el traspaso de los restos

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales