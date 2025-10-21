Prisión preventiva para delincuentes que causaron muerte de un niño tras chocar furgón escolar en Recoleta

En prisión preventiva quedaron esta jornada los dos delincuentes que, mientras huían a bordo de un automóvil tras haber realizado el robo de un celular, impactaron de frente contra un furgón escolar este lunes en Recoleta, causando la muerte de un menor de 10 años de edad.

Esto, luego de que el fiscal Manuel Silva, de la Fiscalía Centro Norte, presentara formalización un delito de homicidio simple, siete homicidios frustrados, robo con violencia y apropiación indebida del vehículo en que se trasladaban al momento del accidente.

En su veredicto, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago dio por acreditada la existencia de dolo eventual debido a la conducta riesgosa adoptada al volante -conducir a alta velocidad, bajo los efectos de estupefacientes y no respetar un Ceda el Paso-, al señalar que los sujetos conocían las posibles consecuencias de esa conducta temeraria. “Sabiendo eso, persistieron en su conducta”, relevó la jueza Elizabeth Melero.

Sin embargo, el tribunal modificó las calificaciones jurídicas, y les imputó los delitos de robo con sorpresa, homicidio consumado con dolo eventual y lesiones leves y graves.

Así, los sujetos -que presentan lesiones menores producto del accidente- pasarán al Hospital Penitenciario y quedaron con medidas especiales para resguardar su integridad , dado lo mediático del caso.

En tanto, se fijó un plazo de investigación de 100 días.

Terminada la audiencia, que se extendió por cerca de dos horas y media, el fiscal Manuel Silva, sostuvo que “el tribunal estimó acreditadas ciertas tesis que plantea el Ministerio Público respecto a la participación de los imputados en este delito, principalmente del homicidio consumado (...) y dejó a los dos imputados en prisión preventiva por ser un peligro para la seguridad de la sociedad”.

Agregó que “como Ministerio Público planteamos ciertas calificaciones jurídicas y en la fase intermedia, ante de la condena, efectivamente, el tribunal puede determinar una calificación jurídica distinta”.

Sobre la calificación de homicidio consumado con dolo eventual, el persecutor explicó que esto significa que “los imputados se pueden representar la idea de, al conducir a esa velocidad, contra la seña del tránsito, pueden haber causado lesiones o la muerte de una persona, como, realmente, lamentablemente, ocurre”.

Agregó que, durante la audiencia, la defensa de los imputados intentó acreditar que ambos viajaban en el asiento trasero del vehículo al momento del accidente, y que otra persona -que se habría dado a la fuga- habría conducido el móvil.

Al respecto, el fiscal Silva sostuvo que “es una cuestión que no se puede descartar completamente, pero en nuestro juicio, dada la persecución continua y el registro de cámaras (...) se logra determinar una persecución prácticamente continua, que, a nuestro entender, en principio, no habría más sujetos”.

Agregó que, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, los sujetos se pasaron al asiento trasero del automóvil luego del choque.

El accidente

Cabe recordar que el hecho se registró pasadas las 16.00 horas del lunes, en la esquina de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo. Ahí, un vehículo particular en el que viajaban a gran velocidad los antisociales, chocó contra el transporte escolar, provocando su volcamiento.

Producto del grave impacto, falleció un menor identificado como Esteban Hermosilla -alumno de sexto básico del Colegio Rafael Sanhueza Lizardi-, mientras que otros cinco niños resultaron con lesiones menos graves. En el móvil viajaban, además, el conductor y su hija, quienes también resultaron con heridas menores.

En el lugar, los ocupantes del vehículo causante del accidente -quienes contaban con antecedentes penales- fueron retenidos por transeúntes y posteriormente detenidos por Carabineros.

Uno de ellos, identificado como Claudio Gaete Quiroz, dio positivo a cocaína en un examen toxicológico. Ambos suman cerca de 20 detenciones previas por delitos como robo, porte de arma cortante, microtráfico y violencia intrafamiliar.

Formalizacion de detenidos por choque contra furgón escolar en Recoleta. Foto: Aton Chile.

La audiencia

Durante la audiencia, registrada en el Tercer Juzgado de Garantía, el fiscal Silva realizó la formalización de los detenidos, identificados como Iván Gómez Obreque (28) y a Claudio Gaete Quiroz (31).

Según explicó la Fiscalía, Gaete manejaba el vehículo que causó el accidente, mientras que Gómez fue quien minutos antes del fatal hecho se había bajado del automóvil para cometer el robo del celular que dio inicio a la persecución por parte de un civil y la posterior tragedia.

En este sentido, a ambos se les imputó los delitos de robo con sorpresa -por la sustracción del móvil-, homicidio consumado con dolo eventual -por la muerte del menor- y lesiones leves y graves, por los otros siete lesionados.

Además, Gaete Quiroz fue acusado también de apropiación indebida, ya que el vehículo que manejaba era propiedad de un tercero que se los había prestado, sin que lo devolviera en el período convenido.

Presentación de querellas

Respecto del hecho, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó el lunes que el gobierno presentará una querella por homicidio.

En paralelo, la Defensoría de la Niñez anunció la presentación de una querella por homicidio y lesiones.

En tanto, desde el Ministerio de Educación se han desplegado equipos de apoyo psicosocial al colegio. La subsecretaria de Educación, junto al seremi (s)Jorge Rauld y la jefa provincial, Lilet Rosas, visitaron el establecimiento este martes para coordinar medidas de contención emocional.