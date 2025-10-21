SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Prisión preventiva para delincuentes que causaron muerte de un niño tras chocar furgón escolar en Recoleta

Aunque la Fiscalía buscaba formalizarlos por homicidio simple, siete homicidios frustrados, robo con violencia y apropiación indebida del vehículo en que se trasladaban, finalmente el tribunal les imputó a ambos sujetos los delitos de homicidio consumado con dolo eventual, lesiones leves y graves y robo con sorpresa.

Por 
José Carvajal Vega
 
Cristóbal Palacios
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En prisión preventiva quedaron esta jornada los dos delincuentes que, mientras huían a bordo de un automóvil tras haber realizado el robo de un celular, impactaron de frente contra un furgón escolar este lunes en Recoleta, causando la muerte de un menor de 10 años de edad.

Esto, luego de que el fiscal Manuel Silva, de la Fiscalía Centro Norte, presentara formalización un delito de homicidio simple, siete homicidios frustrados, robo con violencia y apropiación indebida del vehículo en que se trasladaban al momento del accidente.

En su veredicto, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago dio por acreditada la existencia de dolo eventual debido a la conducta riesgosa adoptada al volante -conducir a alta velocidad, bajo los efectos de estupefacientes y no respetar un Ceda el Paso-, al señalar que los sujetos conocían las posibles consecuencias de esa conducta temeraria. “Sabiendo eso, persistieron en su conducta”, relevó la jueza Elizabeth Melero.

Sin embargo, el tribunal modificó las calificaciones jurídicas, y les imputó los delitos de robo con sorpresa, homicidio consumado con dolo eventual y lesiones leves y graves.

Así, los sujetos -que presentan lesiones menores producto del accidente- pasarán al Hospital Penitenciario y quedaron con medidas especiales para resguardar su integridad, dado lo mediático del caso.

En tanto, se fijó un plazo de investigación de 100 días.

Terminada la audiencia, que se extendió por cerca de dos horas y media, el fiscal Manuel Silva, sostuvo que “el tribunal estimó acreditadas ciertas tesis que plantea el Ministerio Público respecto a la participación de los imputados en este delito, principalmente del homicidio consumado (...) y dejó a los dos imputados en prisión preventiva por ser un peligro para la seguridad de la sociedad”.

Agregó que “como Ministerio Público planteamos ciertas calificaciones jurídicas y en la fase intermedia, ante de la condena, efectivamente, el tribunal puede determinar una calificación jurídica distinta”.

Sobre la calificación de homicidio consumado con dolo eventual, el persecutor explicó que esto significa que “los imputados se pueden representar la idea de, al conducir a esa velocidad, contra la seña del tránsito, pueden haber causado lesiones o la muerte de una persona, como, realmente, lamentablemente, ocurre”.

Agregó que, durante la audiencia, la defensa de los imputados intentó acreditar que ambos viajaban en el asiento trasero del vehículo al momento del accidente, y que otra persona -que se habría dado a la fuga- habría conducido el móvil.

Al respecto, el fiscal Silva sostuvo que “es una cuestión que no se puede descartar completamente, pero en nuestro juicio, dada la persecución continua y el registro de cámaras (...) se logra determinar una persecución prácticamente continua, que, a nuestro entender, en principio, no habría más sujetos”.

Agregó que, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, los sujetos se pasaron al asiento trasero del automóvil luego del choque.

El accidente

Cabe recordar que el hecho se registró pasadas las 16.00 horas del lunes, en la esquina de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo. Ahí, un vehículo particular en el que viajaban a gran velocidad los antisociales, chocó contra el transporte escolar, provocando su volcamiento.

Producto del grave impacto, falleció un menor identificado como Esteban Hermosilla -alumno de sexto básico del Colegio Rafael Sanhueza Lizardi-, mientras que otros cinco niños resultaron con lesiones menos graves. En el móvil viajaban, además, el conductor y su hija, quienes también resultaron con heridas menores.

En el lugar, los ocupantes del vehículo causante del accidente -quienes contaban con antecedentes penales- fueron retenidos por transeúntes y posteriormente detenidos por Carabineros.

Uno de ellos, identificado como Claudio Gaete Quiroz, dio positivo a cocaína en un examen toxicológico. Ambos suman cerca de 20 detenciones previas por delitos como robo, porte de arma cortante, microtráfico y violencia intrafamiliar.

Formalizacion de detenidos por choque contra furgón escolar en Recoleta. Foto: Aton Chile.

La audiencia

Durante la audiencia, registrada en el Tercer Juzgado de Garantía, el fiscal Silva realizó la formalización de los detenidos, identificados como Iván Gómez Obreque (28) y a Claudio Gaete Quiroz (31).

Según explicó la Fiscalía, Gaete manejaba el vehículo que causó el accidente, mientras que Gómez fue quien minutos antes del fatal hecho se había bajado del automóvil para cometer el robo del celular que dio inicio a la persecución por parte de un civil y la posterior tragedia.

En este sentido, a ambos se les imputó los delitos de robo con sorpresa -por la sustracción del móvil-, homicidio consumado con dolo eventual -por la muerte del menor- y lesiones leves y graves, por los otros siete lesionados.

Además, Gaete Quiroz fue acusado también de apropiación indebida, ya que el vehículo que manejaba era propiedad de un tercero que se los había prestado, sin que lo devolviera en el período convenido.

Presentación de querellas

Respecto del hecho, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó el lunes que el gobierno presentará una querella por homicidio.

En paralelo, la Defensoría de la Niñez anunció la presentación de una querella por homicidio y lesiones.

En tanto, desde el Ministerio de Educación se han desplegado equipos de apoyo psicosocial al colegio. La subsecretaria de Educación, junto al seremi (s)Jorge Rauld y la jefa provincial, Lilet Rosas, visitaron el establecimiento este martes para coordinar medidas de contención emocional.

Más sobre:RecoletaJudicialdetenidoschoquefurgón escolarprisión preventiva

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Pagos de dividendos de Enap y Banco Estado apuntalan proyección de ingresos fiscales 2025

El largo epílogo del caso SQM: juicio oral partió hace dos años y esta jornada se sabrá veredicto para los ocho acusados

Grau y polémica por tarifas eléctricas: “Si alguien pagó de más, se le tiene que devolver”

Caen tres implicados por homicidio en chopería de La Cisterna: autor de disparos está preso en Argentina por robo a “Pampita”

Israel recibe otros dos cuerpos de rehenes secuestrados por Hamas tras reclamo por la tardanza en el traspaso de los restos

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello

Lo más leído

1.
Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

2.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

3.
“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

4.
Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

5.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League

El largo epílogo del caso SQM: juicio oral partió hace dos años y esta jornada se sabrá veredicto para los ocho acusados
Chile

El largo epílogo del caso SQM: juicio oral partió hace dos años y esta jornada se sabrá veredicto para los ocho acusados

Prisión preventiva para delincuentes que causaron muerte de un niño tras chocar furgón escolar en Recoleta

Caen tres implicados por homicidio en chopería de La Cisterna: autor de disparos está preso en Argentina por robo a “Pampita”

Pagos de dividendos de Enap y Banco Estado apuntalan proyección de ingresos fiscales 2025
Negocios

Pagos de dividendos de Enap y Banco Estado apuntalan proyección de ingresos fiscales 2025

Grau y polémica por tarifas eléctricas: “Si alguien pagó de más, se le tiene que devolver”

Netflix decepciona con sus ganancias por gasto imprevisto en Brasil y acciones caen

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle
Tendencias

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle

Quién es y qué hizo Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que irá a la cárcel

Quién es “Brother Wang”, el capo chino del fentanilo que se fugó de México

Parapanamericanos Chile 2025: Aruco en la ruta de Fiu
El Deportivo

Parapanamericanos Chile 2025: Aruco en la ruta de Fiu

La Serena vivió una jornada de ciclismo urbano con más de 2.300 participantes

De vuelta a España: cancelan el polémico partido de LaLiga entre Villarreal y Barcelona en Miami

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello
Cultura y entretención

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello

Boris Quercia y el éxito de Me Rompiste el Corazón: “Ya me acostumbré a competir con cines que tienen muchísimo más presupuesto”

Cuáles son las joyas de la realeza francesa robadas desde el Museo del Louvre: una mirada histórica

Israel recibe otros dos cuerpos de rehenes secuestrados por Hamas tras reclamo por la tardanza en el traspaso de los restos
Mundo

Israel recibe otros dos cuerpos de rehenes secuestrados por Hamas tras reclamo por la tardanza en el traspaso de los restos

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

La Casa Blanca confirma que no hay planes para una reunión entre Trump y Putin en el corto plazo

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales