Fiscalía de Ñuble instruye diligencias a la PDI por incendio forestal en San Nicolás que deja una mujer grave y 15 casas destruidas

El fiscal regional (s) de Ñuble, Sergio Pérez, informó esta tarde que instruyó diligencias a la PDI para investigar el incendio forestal que se registra en sector El Manzano de la comuna de San Nicolás, el que deja a una persona internada grave producto de quemaduras y 15 casas destruidas por la acción del fuego.

La víctima, una mujer de 57 años, está siendo tratada en el Hospital Herminda Martin, en Chillán.

Según el reporte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro en cuestión comenzó el miércoles y abarca 160 hectáreas, principalmente de pastizales. Debido a la cercanía del fuego con sectores poblados, al menos 500 personas debieron ser evacuadas.

Al menos 15 casas resultaron destruidas por las llamas en San Nicolás. Foto: Carabineros

La Región de Ñuble se encuentra desde el miércoles bajo alerta amarilla, ya que suma, además, otros dos incendios forestales de gran extensión.

El más grande de ellos, comenzó el martes en el sector Perales Biobío, en la comuna de Ránquil, y ha afectado hasta el momento a 1.905 hectáreas y cuatro viviendas. Para investigar esta emergencia, la fiscal jefe de Quirihue, Paulina Valdebenito, instruyó diligencias al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

También en fase de combate del fuego se encuentra un incendio que afecta, desde el domingo pasado, a la Reserva Ñuble, en la comuna de Pinto, donde el reporte de Conaf indica la afectación de 36,2 hectáreas. La investigación está a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (Bidema) de la PDI.