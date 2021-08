Fiscalía de Valparaíso inicia investigación de oficio por cohecho ante presuntas irregularidades en licitaciones en administración anterior de Municipalidad de Viña del Mar

La Fiscalía Regional de Valparaíso dio a conocer este viernes que inició una investigación de oficio por el delito de cohecho por hechos relacionados a licitaciones en la Municipalidad de Viña del Mar.

Esto, según explicaron desde el órgano persecutor, tras una denuncia emitida en el canal de televisión abierta Chilevisión durante el matinal “Contigo en la Mañana”.

En el programa del pasado 4 de agosto el conductor y periodista Julio César Rodríguez divulgó un texto de uno de sus “grandes amigos”, que según explicó, es “ejecutivo de una empresa grande de telecomunicaciones”. “Hace años participamos en una licitación en la Municipalidad de Viña. Tuvimos la mejor oferta, evaluación y selección de empresas. Nos adjudicamos la licitación. En la entrevista me pidieron sin ninguna vergüenza el pago de comisiones, coimas. Obviamente no accedimos y perdimos la licitación”, leyó en pantalla Rodríguez. A continuación, el conductor siguió relatando el escrito que recibió. “Solicité entrevista con un concejal y este me dijo que me ayudaría pero que eso me iba a costar”, cerraba el texto.

Rodríguez dijo que comentó esta denuncia para que “una fuente confiable demuestre cómo eran los hechos en esa época”.

Denuncia de nueva administración municipal

Por otra parte, la Fiscalía Regional de Valparaíso, informó que este viernes recibió una denuncia por parte de la Corporación Municipal de Viña del Mar en contra de Javier Aravena por una serie de irregularidades en la denominada Casa del Deporte.

Aravena fue director de ese espacio y es esposo de María Angélica Maldonado, abogada que durante 17 años ejerció como jefa de gabinete de Virginia Reginato.

“La Unidad Regional Anticorrupción investigará los hechos señalados en el documento para determinar si son constitutivos de algún delito”, señaló la fiscalía en un comunicado, precisando que es esta la primera denuncia que se recibe por parte de la nueva administración municipal.

En un video en sus redes sociales, la alcaldesa Macarena Ripamonti había denunciado la existencia de una red de “crimen organizado” para “desfalcar” en la Corporación Municipal de la Ciudad Jardín.

Este viernes Ripamonti presentó equipo experto en litigios criminales de alta complejidad con los exfiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, que trabajarán junto a Dirección Jurídica de Corporación Municipal para poner a disposición de la justicia los antecedentes que logren recabar respecto a las irregularidades denunciadas.

“Tenemos la obligación de saber por qué la Corporación de Viña del Mar fue entregada en estado de quiebra; debemos saber si las denuncias de corrupción que hemos recibido son ciertas. Desde hoy trabajamos junto a un equipo jurídico de alta complejidad hasta encontrar responsables”, señaló la nueva alcaldesa.