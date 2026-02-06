Fiscalía defiende en la Suprema querella de capítulos contra Manuel Guerra

El jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, alegó en la Corte Suprema este viernes, por la apelación de la defensa de Manuel Guerra contra la resolución que acogió la querella de capítulos contra el exfiscal.

“Hay antecedentes serios, antecedentes graves y ciertos de actos que efectivamente concuerdan con infracciones penales. Eso habla del mérito respecto de esta querella de capítulos. Consideramos que se cumple el estándar y, por tanto, solicitamos que se niegue lugar a la apelación deducida por parte de la defensa”, expresó Campos.

El 2 de enero, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella.

Guerra es indagado por el supuesto intercambio de información, cuando era jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, con el abogado Luis Hermosilla, sobre las causas Penta, Dominga y Exalmar, además del caso contra el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI) Héctor Espinosa.

Como una especie de desafuero, la querella de capítulos se aplica en casos de jueces, fiscales judiciales y fiscales del Ministerio Público investigados por actos realizados en el ejercicio de esos cargos.

Si bien Guerra ya no es fiscal, el Ministerio Público optó por esta vía en atención a la jurisprudencia de la Corte Suprema que plantea que cuando los actos indagados se ejecutaron en el ejercicio de sus funciones en el ente persecutor, corresponde activar esta vía.

La investigación está a cargo del fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera.

De ser declarados admisibles los capítulos de acusación, Carrera podría formalizar a su excolega y solicitar medidas cautelares por su presunta responsabilidad en delitos de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa.