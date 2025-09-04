SUSCRÍBETE
La Tercera
Nacional

Fiscalía formaliza a médicos extranjeros que se autoemitieron licencias y dejaron sin atención el Cesfam de Pemuco

Nueve profesionales venezolanos y un ecuatoriano son investigados. A la audiencia de este jueves se presentaron cinco y el Ministerio Público pidió orden de detención respecto al resto, lo que no fue acogido por el tribunal.

José NavarretePor 
José Navarrete

La fiscal (s) de Chillán, Valentina Hormazábal, formalizó a cinco cirujanos extranjeros, tres de ellos contratados por la Municipalidad de Pemuco, por delitos asociados a la emisión de licencias médicas falsas.

Los facultativos se otorgaron los permisos entre ellos, generando una progresiva ausencia de profesionales en el único Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Pemuco en un caso que también es investigado en la Contraloría.

Hormazábal explicó que la investigación penal se inició de oficio en mayo, al conocerse públicamente que siete médicos que se desempeñaban en el Cesfam y en postas rurales de la comuna y otros tres profesionales de servicios públicos de las regiones de Ñuble, O´Higgins y Metropolitana presentaron permisos por enfermedad que fueron emitidos entre ellos.

Lo anterior, luego de que el Concejo Municipal de Pemuco eliminara una asignación especial de carácter transitorio que implicó una disminución en la remuneración de los funcionarios.

El Ministerio Público investiga a un total de 10 médicos (siete de Pemuco y tres de otras zonas), nueve de ellos venezolanos y uno ecuatoriano.

A la audiencia de formalización de este jueves se presentaron cinco de los imputados.

Para los restantes, el Ministerio Público pidió orden de detención, sin embargo, el Juzgado de Garantía de Yungay no acogió dicha solicitud, por no existir constancia de que hayan sido notificados.

El tribunal decidió fijar una nueva audiencia para el 21 de octubre, cuando se espera que los imputados comparezcan.

Tres facultativas de Pemuco fueron formalizadas por los delitos de emisión de licencia médica falsa, obtención de licencia médica falsa y fraude de subvenciones.

Se trata de Lorena Morales Quintero, María Alejandra Jaime Grimont y Keilen María Sánchez Ríos, que quedaron con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, prohibición de salir del país y suspensión para emitir licencias médicas durante tiempo que dure la investigación.

Los dos médicos de otras zonas que hoy fueron formalizados son Linda Castellanos Ojeda y Víctor Manuel Pachay Castro. A ambos se les investiga por un solo delito: emisión de licencia médica falsa. Quedaron con las medidas cautelares de prohibición de salir del país y suspensión para emitir licencias médicas.

Se fijó un plazo de investigación de tres meses.

