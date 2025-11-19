Fiscalía indaga cerca de diez denuncias por delitos de connotación sexual contra menores en escuela de Viña del Mar

La fiscal jefe de Viña del Mar, Vivian Quiñones, confirmó que se están realizando diligencias frente a una decena de denuncias por presuntos delitos de connotación sexual contra menores de la Escuela Especial de Lenguaje Nubecitas del sector Forestal.

La escuela atiende a niños y niñas de entre 3 y 5 años, que presentan necesidades educativas de lenguaje en la educación preescolar.

Los presuntos hechos involucrarían a un auxiliar de aseo del establecimiento.

“La primera denuncia se realiza el domingo 16 de noviembre, donde recibe la Policía de Investigaciones una denuncia y posteriormente se han ido ampliando denuncias que han realizado los padres de alumnos de este jardín infantil Nubecitas respecto a hechos de connotación sexual”, indicó la fiscal.

La investigación está en curso tras la denuncia presentada el domingo en la Policía de Investigaciones (PDI) por la escuela y hay diligencias a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme).

El establecimiento señaló que apenas se tomó conocimiento de estos hechos se activaron los protocolos, se realizó la denuncia correspondiente y el funcionario involucrado fue suspendido de sus labores.

“Como institución mantendremos una colaboración total y activa con las autoridades, y continuaremos informando a la comunidad dentro de los márgenes legales y éticos que resguardan la privacidad de los involucrados”, señalaron en una declaración firmada por la sostenedora, Jeysi Olivares, junto los equipos directivo y de Convivencia Escolar de la escuela.

En el comunicado señalaron que para acompañar a los estudiantes del nivel afectado, se dispuso que un psicólogo externo especializado en infancia, “realice los peritajes y evaluaciones pertinentes, de manera profesional y cuidando la integridad emocional de los niños”.

La fiscal Quiñones precisó que, al ser un tema que afecta a menores de edad, la información se maneja con reserva y se están aplicando protocolos como la entrevista investigativa videograbada.

“Este tipo de delitos quedan a cargo de una fiscal especializada en delitos sexuales que ya está en conocimiento y es quien coordina las diligencias con la policía. En este caso ya tenemos alrededor ya una decena de denuncias”, dijo.