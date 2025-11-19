BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalía indaga cerca de diez denuncias por delitos de connotación sexual contra menores en escuela de Viña del Mar

    El funcionario involucrado fue suspendido de sus labores. Ministerio Público debe recopilar antecedentes, aplicando protocolo que considera la entrevista investigativa videograbada.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La fiscal jefe de Viña del Mar, Vivian Quiñones, confirmó que se están realizando diligencias frente a una decena de denuncias por presuntos delitos de connotación sexual contra menores de la Escuela Especial de Lenguaje Nubecitas del sector Forestal.

    La escuela atiende a niños y niñas de entre 3 y 5 años, que presentan necesidades educativas de lenguaje en la educación preescolar.

    Los presuntos hechos involucrarían a un auxiliar de aseo del establecimiento.

    “La primera denuncia se realiza el domingo 16 de noviembre, donde recibe la Policía de Investigaciones una denuncia y posteriormente se han ido ampliando denuncias que han realizado los padres de alumnos de este jardín infantil Nubecitas respecto a hechos de connotación sexual”, indicó la fiscal.

    La investigación está en curso tras la denuncia presentada el domingo en la Policía de Investigaciones (PDI) por la escuela y hay diligencias a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme).

    El establecimiento señaló que apenas se tomó conocimiento de estos hechos se activaron los protocolos, se realizó la denuncia correspondiente y el funcionario involucrado fue suspendido de sus labores.

    “Como institución mantendremos una colaboración total y activa con las autoridades, y continuaremos informando a la comunidad dentro de los márgenes legales y éticos que resguardan la privacidad de los involucrados”, señalaron en una declaración firmada por la sostenedora, Jeysi Olivares, junto los equipos directivo y de Convivencia Escolar de la escuela.

    En el comunicado señalaron que para acompañar a los estudiantes del nivel afectado, se dispuso que un psicólogo externo especializado en infancia, “realice los peritajes y evaluaciones pertinentes, de manera profesional y cuidando la integridad emocional de los niños”.

    La fiscal Quiñones precisó que, al ser un tema que afecta a menores de edad, la información se maneja con reserva y se están aplicando protocolos como la entrevista investigativa videograbada.

    “Este tipo de delitos quedan a cargo de una fiscal especializada en delitos sexuales que ya está en conocimiento y es quien coordina las diligencias con la policía. En este caso ya tenemos alrededor ya una decena de denuncias”, dijo.

    Más sobre:Viña del MarEducaciónNNAAbuso sexual

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Molymet aumenta sus ganancias al tercer trimestre ante mayores volúmenes de ventas

    Defensa de tripulantes del Cobra ante decisión de la Fiscalía de formalizarlos: “Contamos con antecedentes suficientes para demostrar la total inocencia”

    Nvidia sorprende al mercado con sus resultados y confirma auge de la IA

    Familias de tripulantes de lancha Bruma: “No estamos de acuerdo con el delito que se quiere formalizar”

    Diputado Cristián Araya descarta imputaciones en su contra en arista de trama bielorrusa

    Latam y sindicato de pilotos alcanzan acuerdo poniendo fin a huelga de 8 días

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    3.
    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    4.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    5.
    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

    Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

    Defensa de tripulantes del Cobra ante decisión de la Fiscalía de formalizarlos: “Contamos con antecedentes suficientes para demostrar la total inocencia”
    Chile

    Defensa de tripulantes del Cobra ante decisión de la Fiscalía de formalizarlos: “Contamos con antecedentes suficientes para demostrar la total inocencia”

    Familias de tripulantes de lancha Bruma: “No estamos de acuerdo con el delito que se quiere formalizar”

    Fiscalía indaga cerca de diez denuncias por delitos de connotación sexual contra menores en escuela de Viña del Mar

    Molymet aumenta sus ganancias al tercer trimestre ante mayores volúmenes de ventas
    Negocios

    Molymet aumenta sus ganancias al tercer trimestre ante mayores volúmenes de ventas

    Nvidia sorprende al mercado con sus resultados y confirma auge de la IA

    Latam y sindicato de pilotos alcanzan acuerdo poniendo fin a huelga de 8 días

    Por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Hombre
    Tendencias

    Por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Hombre

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    “Cállate…”: el insulto que lanzó Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein

    En vivo: Santiago Wanderers recibe a Cobreloa por los cuartos de final de la liguilla de ascenso
    El Deportivo

    En vivo: Santiago Wanderers recibe a Cobreloa por los cuartos de final de la liguilla de ascenso

    ¿Se va de Uruguay?: Marcelo Bielsa convoca a conferencia de prensa en medio de los rumores de un posible adiós

    Cristóbal Campos barre con Michael Clark: “El mismo payaso que me echó del club; un títere más de los que ya sabemos”

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    ¿Por qué se fueron “Bonehead” Arthurs y “Guigsy” McGuigan de Oasis?
    Cultura y entretención

    ¿Por qué se fueron “Bonehead” Arthurs y “Guigsy” McGuigan de Oasis?

    Lucky Man de The Verve o la canción favorita y definitiva de Richard Ashcroft

    Talcahuano rinde homenaje a Los Bunkers nombrando una plaza en su honor

    Partido Socialdemócrata de Dinamarca pierde la alcaldía de Copenhague tras 100 años en el poder
    Mundo

    Partido Socialdemócrata de Dinamarca pierde la alcaldía de Copenhague tras 100 años en el poder

    Luz verde del Congreso para publicar archivos del caso Epstein pone a prueba capital político de Trump

    Mayor seguridad y calidad del medio ambiente: por qué la gente era más feliz hace 50 años, según sondeo global de Ipsos

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?