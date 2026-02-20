SUSCRÍBETE
    Nacional

    Fiscalía pide presidio perpetuo para integrantes de Resistencia Mapuche Lafkenche por ataque en el molino Grollmus

    Se fijó audiencia de preparación de juicio oral para el 20 de marzo.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El Ministerio Público presentó hace unos días acusación contra 17 miembros de Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), entre ellos los líderes del grupo, por el ataque incendiario ocurrido en el molino Grollmus, en Contulmo, Región del Biobío, el 29 de agosto de 2022.

    El fiscal Danilo Ramos explicó que la acusación se presentó el viernes 13 de febrero ante el Juzgado de Garantía de Cañete.

    “En dicha acusación se imputó a lo menos 10 delitos respecto de 17 personas, 16 de los cuales son por cierto adultos. Las penas y las sanciones que han sido requeridas obviamente guardan relación directa con la gravedad de los hechos”, explicó el fiscal.

    Ramos indicó que para los adultos solicitan penas de presidio perpetuo simple y calificado.

    Para el adolescente, en tanto, se solicitó la sanción máxima que contempla la Ley 21.084.

    Igualmente, respecto a los adultos se requirieron además otras penas vinculadas a los delitos de robo con violencia e intimidación, incendio, disparo injustificado y porte ilegal de arma de fuego.

    “Desde aquella presentación el tribunal fijó la audiencia de preparación de juicio oral para el próximo 20 de marzo del año en curso”, informó el fiscal Ramos.

    El ataque

    La noche del 29 de agosto de 2022, un grupo de sujetos armados, a rostro cubierto -varios de ellos vestidos con ropa militar y chalecos antibalas- llegó hasta la propiedad en que se emplazaba el centenario molino, amenazando a las personas que se encontraban en el lugar.

    Tres personas gravemente heridas. Los atacantes rodearon la casa familiar y abrieron fuego en contra del inmueble. Luego, prendieron fuego a la leñera, el molino y el museo de la familia, los que resultaron completamente destruidos, al igual que los vehículos de los ocupantes de la casa: una camioneta propiedad del padre y un station wagon, del hijo.

    Carlos Grollmus Thiele, que tenía en ese entonces 79 años, sufrió la amputación de una de sus piernas, tras haber recibido un disparo, a quemarropa en la extremidad, para luego ser abandonado a su suerte al costado de la estructura que era consumida por el fuego.

    En el ataque también fueron heridos a bala Helmuth Grollmus, que tenía 85 años y falleció en abril del 2023, y su hijo Christian Grollmus, de 55 años.

