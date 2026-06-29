Fiscalía y PDI investigan homicidio con arma blanca en Vallenar: hay dos detenidos

La Fiscalía de Atacama y la PDI desarrollan diligencias investigativas por un homicidio ocurrido durante la madrugada de este domingo en la comuna de Vallenar, en la Región de Atacama.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal de la Unidad SAC, Sebastián Coya González, el hecho se registró en calle Martín González, en la población General Baquedano.

Según informó el Ministerio Público, personas alertaron a Carabineros sobre la presencia de una persona tendida en el suelo en la vía pública, por lo que personal del SAMU concurrió al lugar.

En el sitio se constató que la víctima presentaba heridas cortopunzantes, confirmándose posteriormente su fallecimiento.

Fiscalía y PDI investigan homicidio con arma blanca en Vallenar: hay dos detenidos. Imagen referencial. Diego Martin

“A partir de este desenlace fatal la Fiscalía comenzó con el trabajo destinado a establecer lo ocurrido”, señaló el fiscal Sebastián Coya.

El persecutor explicó que se ordenó la inmediata concurrencia del ECOH de la Fiscalía Regional de Atacama a Vallenar, con el objetivo de desarrollar diligencias propias de su especialidad.

Además, se solicitó la presencia de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI Copiapó, para reunir evidencia que permita esclarecer la dinámica del crimen e identificar a los responsables.

Producto de las diligencias realizadas durante este domingo, se concretó la detención de dos hombres, cuya presunta participación directa en el delito de homicidio calificado está siendo investigada.

Fiscalía y PDI investigan homicidio con arma blanca en Vallenar: hay dos detenidos. Imagen referencial. ANDRES PINA/ATON CHILE

Ambos detenidos serán puestos este lunes a disposición del Juzgado de Garantía de Vallenar para la respectiva audiencia de control de detención.

La investigación continúa a cargo de la Fiscalía de Atacama, en coordinación con unidades especializadas de la PDI.