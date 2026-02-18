Formalización del exfiscal Manuel Guerra tiene fecha para marzo

En menos de tres semanas, el lunes 9 de marzo, se llevará a cabo la audiencia de formalización del exfiscal Manuel Guerra ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

Esto, tras la confirmación en la Corte Suprema de la resolución que acogió la querella de capítulos que presentó la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota contra el expersecutor.

El 2 de enero, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos contra el exjefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, investiga a Guerra desde agosto de 2024, por el supuesto intercambio de información con el abogado Luis Hermosilla, sobre las causas Penta, Dominga y Exalmar, además del caso contra el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI) Héctor Espinosa.

Tras perder el fuero y quedar habilitada su formalización, el exfiscal activó una ofensiva judicial y comunicacional.

Se espera que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado pidan su prisión preventiva por delitos de cohecho, violación de secretos y prevaricación administrativa.