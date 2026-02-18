Formalización del exfiscal Manuel Guerra tiene fecha para marzo
Se espera que el Ministerio Público y el CDE pidan su prisión preventiva.
En menos de tres semanas, el lunes 9 de marzo, se llevará a cabo la audiencia de formalización del exfiscal Manuel Guerra ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.
Esto, tras la confirmación en la Corte Suprema de la resolución que acogió la querella de capítulos que presentó la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota contra el expersecutor.
El 2 de enero, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos contra el exjefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.
El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, investiga a Guerra desde agosto de 2024, por el supuesto intercambio de información con el abogado Luis Hermosilla, sobre las causas Penta, Dominga y Exalmar, además del caso contra el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI) Héctor Espinosa.
Tras perder el fuero y quedar habilitada su formalización, el exfiscal activó una ofensiva judicial y comunicacional.
Se espera que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado pidan su prisión preventiva por delitos de cohecho, violación de secretos y prevaricación administrativa.
Lo Último
Lo más leído
2.
4.
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.