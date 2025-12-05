Formalizan a tres médicos extranjeros que se autoemitieron licencias médicas y dejaron sin atención a la población en Pemuco

La Fiscalía del Ñuble formalizó a tres médicos cirujanos de nacionalidad extranjera por la emisión de licencias médicas falsas, las cuales se otorgaron entre ellos, lo que perjudicó a la población en la comuna de Pemuco, Región del Ñuble, quedando sin galenos en sus recintos de salud.

El curso judicial se suma a lo ocurrido en septiembre pasado, cuando otros cinco profesionales de salud fueron formalizados por delitos similares.

La investigación se inició de oficio en mayo pasado, tras conocerse públicamente que siete médicos que se desempeñaban en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) y en postas rurales de Pemuco, y otros tres médicos de servicios públicos de las regiones de Ñuble, O´Higgins y Metropolitana, presentaron permisos por enfermedad que fueron emitidos entre ellos.

La fiscal (s) de Chillán, Valentina Hormazábal, detalló que “esta investigación en la misma que en el mes de septiembre formalizó a otros médicos del Cesfam de Pemuco, por haberse emitido, recíprocamente, licencias médicas entre ellos. Solo falta por formalizar a un imputado, y en su oportunidad el Ministerio Público solicitó respecto a él su detención judicial (...) a lo que accedió el tribunal y decretó su orden de detención".

De esta forma, dejaron sin atención de salud a la comuna de Pemuco. La acción de los acusados se dio luego de que el Concejo Municipal de Pemuco eliminara una asignación especial de carácter transitorio, lo que implicó una disminución en la remuneración de los funcionarios de la salud contratados.

Los médicos de Pemuco formalizados ahora son Norelys Portal Farías y Héctor Plaza Moreira, a quienes se les imputan cargos por obtención de licencia médica falsa y fraude de subvenciones.

Ambos quedaron con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, prohibición de salir del país y prohibición de emitir licencias médicas por 60 días.

A ellos se suma la formalización de Anny Tomas Ulacio por los mismos delitos más el de ejercer sin tener aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom).

Las medidas cautelares para esta última serán discutidas en una audiencia fijada para el 5 de enero próximo.