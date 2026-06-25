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    Formalizan por tráfico de migrantes a sujetos que cobraban para ingresar a Chile niños desde Haití

    El fiscal Francisco Jacir insistió en que los imputados se “aprovecharon de la urgente necesidad de reunificar familiar” de las víctimas.

    Por 
    José Navarrete
     
    María Catalina Batarce

    La Fiscalía Metropolitana Centro Norte formalizó ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago a dos presuntos integrantes de una asociación criminal dedicada al tráfico de migrantes.

    Se trata de Jean Chery Dormeus y Ezechiel Rome, hombres, mayores de edad de nacionalidad haitiana, con situación migratoria regular en el país.

    Ambos fueron imputados por los delitos de asociación criminal para el tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos.

    La causa deriva de antecedentes de una operación de Interpol.

    Según la investigación, por medio de las agencias Mundo Pam y Caneneen, los imputados se dedicaban a promover y facilitar la entrada a Chile de niños haitianos, a través de pasos inhabilitados y cobrando grandes sumas de dinero a sus padres y familiares.

    Cobraban cerca de 3 millones de pesos por viaje y habrían conseguido ganancias por 800 millones.

    Las víctimas son personas de la misma nacionalidad.

    La red que investigó el Ministerio Público organizaba viajes que salían desde Haití, pasando por República Dominicana hasta llegar a Chile.

    Entre los hechos que comunicó fiscal regional de la Fiscalía Centro Norte, Francisco Jacir, se hizo presente que en 2024, cuando la estructura había asumido el traslado de menores de edad, parte de ellos fueron detenidos, por lo que, en un caso, un menor de edad haitiano quedó ocho meses en una residencia en República Dominicana

    El menor, posteriormente, fue deportado de Haití, mientras su padre estaba en Chile y hasta la fecha no se logra la reunificación familiar.

    Jacir insistió en que los imputados se “aprovecharon de la urgente necesidad de reunificar familiar” de las víctimas.

    Los sujetos fueron formalizados por ocho hechos.

    Ambos imputados confirmaron que entendieron los cargos que se les comunicaron.

    Hay otros cuatro sujetos individualizados que formarían parte de la estructura. Están fuera de Chile y son ciudadanos haitianos y dominicanos.

    Más sobre:HaitíFiscalía Centro NorteNNAMigraciónFrancisco Jacir

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