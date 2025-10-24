Fue baleado en “Día del Joven Combatiente”: Carabineros rebautiza tenencia en homenaje a su mártir Alejandro Gálvez

El 29 de marzo de 2015, en el marco del despliegue de Carabineros por el “Día del Joven Combatiente”, Alejandro Gálvez, entonces cabo segundo de la Tenencia Carlos Valdovinos, recibió, cerca de la medianoche, en la intersección de Departamental con Clotario Blest, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, un disparo en el pecho que le quitó la vida cuando era trasladado al hospital institucional.

Tenía 30 años y estaba a meses de cumplir una década de servicio. Gálvez, oriundo de Los Ángeles, Región del Biobío, era parte de una familia ligada a la institución y dos de sus hermanos también formaban parte de las filas de la policía uniformada. Él era el mayor.

Por esos días, se preparaba para ser padre por segunda vez, y fue su esposa embarazada de cuatro meses quien debió retirar su cuerpo desde el Servicio Médico Legal.

A diez años de su muerte, sus hijos y su viuda, presenciaron un homenaje en el lugar en el que prestó servicio y que fue rebautizado para recordar su labor como Tenencia Suboficial Mayor Alejandro Gálvez Gálvez.

El general director (s) de Carabineros, general inspector Enrique Monrás, junto al alto mando institucional, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, y la familia del carabinero mártir, fueron partícipes de la emotiva ceremonia en la que se develó la placa que modificó el nombre a la unidad policial.

En la ocasión, el comisario de la 51° Comisaría Pedro Aguirre Cerda, Mayor Álvaro Muñoz, valoró la trayectoria de Gálvez como un funcionario que destacó por su profesionalismo, compañerismo y abnegación por entregar seguridad a toda la comunidad.

En enero de este año, tras casi 10 años de diligencias investigativas por parte del OS9 de Carabineros, se logró la detención del presunto autor del homicidio, un sujeto chileno de 31 años que fue puesto a disposición de la justicia.