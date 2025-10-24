SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Fue baleado en “Día del Joven Combatiente”: Carabineros rebautiza tenencia en homenaje a su mártir Alejandro Gálvez

A diez años de su muerte, sus hijos y su viuda presenciaron un homenaje en el lugar en el que prestó servicio y que ahora llevará su nombre para recordar su labor.

José NavarretePor 
José Navarrete

El 29 de marzo de 2015, en el marco del despliegue de Carabineros por el “Día del Joven Combatiente”, Alejandro Gálvez, entonces cabo segundo de la Tenencia Carlos Valdovinos, recibió, cerca de la medianoche, en la intersección de Departamental con Clotario Blest, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, un disparo en el pecho que le quitó la vida cuando era trasladado al hospital institucional.

Tenía 30 años y estaba a meses de cumplir una década de servicio. Gálvez, oriundo de Los Ángeles, Región del Biobío, era parte de una familia ligada a la institución y dos de sus hermanos también formaban parte de las filas de la policía uniformada. Él era el mayor.

Por esos días, se preparaba para ser padre por segunda vez, y fue su esposa embarazada de cuatro meses quien debió retirar su cuerpo desde el Servicio Médico Legal.

A diez años de su muerte, sus hijos y su viuda, presenciaron un homenaje en el lugar en el que prestó servicio y que fue rebautizado para recordar su labor como Tenencia Suboficial Mayor Alejandro Gálvez Gálvez.

El general director (s) de Carabineros, general inspector Enrique Monrás, junto al alto mando institucional, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, y la familia del carabinero mártir, fueron partícipes de la emotiva ceremonia en la que se develó la placa que modificó el nombre a la unidad policial.

En la ocasión, el comisario de la 51° Comisaría Pedro Aguirre Cerda, Mayor Álvaro Muñoz, valoró la trayectoria de Gálvez como un funcionario que destacó por su profesionalismo, compañerismo y abnegación por entregar seguridad a toda la comunidad.

En enero de este año, tras casi 10 años de diligencias investigativas por parte del OS9 de Carabineros, se logró la detención del presunto autor del homicidio, un sujeto chileno de 31 años que fue puesto a disposición de la justicia.

Más sobre:PolicialCarabinerosDía del Joven CombatienteAlejandro Gálvez

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

PDI incauta más de 2.500 productos telefónicos falsificados: están avaluados en $210 millones

Gigantesco incendio afecta a empresa de neumáticos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda

Descifra: ¿Por quién votaría Allende, Pinochet, Aylwin, Guzmán y Piñera en estas elecciones presidenciales?

Matthei asegura que jamás le pediría respaldo a un expresidente: “Merecen respeto y no manosearlos públicamente”

¿Clippy en esteroides? Conoce a Mico, la versión con inteligencia artificial del asistente de Microsoft

Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

Lo más leído

1.
“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

2.
Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

3.
Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

4.
Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

5.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

¿Dónde voto en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias?

¿Dónde voto en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias?

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina

Rating del jueves 23 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 23 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

PDI incauta más de 2.500 productos telefónicos falsificados: están avaluados en $210 millones
Chile

PDI incauta más de 2.500 productos telefónicos falsificados: están avaluados en $210 millones

Gigantesco incendio afecta a empresa de neumáticos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda

Descifra: ¿Por quién votaría Allende, Pinochet, Aylwin, Guzmán y Piñera en estas elecciones presidenciales?

Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU sufren revés en disputa contra Minsal por mensaje en alimentos con sellos
Negocios

Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU sufren revés en disputa contra Minsal por mensaje en alimentos con sellos

Argentina vive elecciones clave este domingo y el mercado adelanta los escenarios para la deuda y el peso de ese país

Los Yarur Arrasate son distinguidos por sus pares como la familia empresarial del año

¿Clippy en esteroides? Conoce a Mico, la versión con inteligencia artificial del asistente de Microsoft
Tendencias

¿Clippy en esteroides? Conoce a Mico, la versión con inteligencia artificial del asistente de Microsoft

Por qué Donald Trump decidió cortar de inmediato las negociaciones comerciales con Canadá

Qué es un aneurisma cerebral, el diagnóstico que recibió Kim Kardashian tras su divorcio con Kanye West

Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Atlético Madrid por la liga española
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Atlético Madrid por la liga española

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona en el clásico español

Gary Medel arremete contra Ricardo Gareca en la Roja: “Menos mal no fui a pasar rabias; me dijeron que trabaja muy mal”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

Una vez más: escucha la canción que reúne a Catalina y las Bordonas de Oro y Américo
Cultura y entretención

Una vez más: escucha la canción que reúne a Catalina y las Bordonas de Oro y Américo

Chini.png lanza su disco más íntimo: “Quiero desafiar expectativas sobre cómo debe ser un proyecto de rock femenino”

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”

Estados Unidos nombra a su embajador en Yemen como jefe del centro de coordinación para Gaza
Mundo

Estados Unidos nombra a su embajador en Yemen como jefe del centro de coordinación para Gaza

EE.UU. afirma que 6 personas murieron en su último ataque a un barco en el Caribe

Estados Unidos anuncia que ha matado a otros seis tripulantes de una presunta “narcolancha” en un nuevo ataque en el Caribe

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80
Paula

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad