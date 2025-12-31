SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Fuegos artificiales en la torre Entel: Carabineros realiza inspección final y da el vamos al show pirotécnico

    Tras siete años de ausencia, el espectáculo vuelve a la Región Metropolitana.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    A horas del final de año, se realiza los últimos preparativos para el espectáculo de fuegos artificiales, con que se dará la bienvenida al año 2026, por ello Carabineros fiscalizó en terreno el evento pirotécnico que se desarrollará a los pies de la torre Entel, en el centro de Santiago.

    El procedimiento consideró la inspección técnica del lugar de lanzamiento, el almacenamiento de los fuegos artificiales, las medidas de seguridad dispuestas por la organización y el cumplimiento de los protocolos exigidos para este tipo de espectáculos masivos.

    Durante el procedimiento, Carabineros verificó que cada una de las etapas del montaje y preparación se ajuste a la normativa vigente, con el objetivo de resguardar la seguridad de las personas y del entorno urbano.

    La fiscalización fue encabezada por la jefa de la Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos (s), coronel Paola Martínez, quien lideró el proceso de revisión y supervisión, dando término al checklist técnico establecido para este tipo de eventos.

    Tras la evaluación en terreno, se determinó que el espectáculo cumple con los requisitos exigidos y se encuentra en condiciones para su realización.

    Después de siete años, el show pirotécnico de Año Nuevo en la torre Entel retorna a la Región Metropolitana.

