Fueron atacados desde un vehículo: balean a dos hombres en la población La Legua

ECOH trabaja en homicidio frustrado ocurrido en la población La Legua, de San Joaquín.

Dos hombres adultos, de nacionalidad chilena, resultaron heridos la noche del martes luego de ser atacados a disparos por desconocidos mientras transitan en un vehículo por la población La Legua, de la comuna de San Joaquín, en la Región Metropolitana.

Las víctimas, por razones desconocidas hasta ahora, fueron baleadas por los ocupantes de otro vehículo, los que posteriormente se dieron a la fuga.

Producto de lo anterior, la persona que estaba al volante se dirigió raudamente hasta el Hospital Barros Luco para recibir atención médica, junto a su acompañante.

Por lo anterior, el Equipo de Homicidios y Crimen Organizado (ECOH) de la Fiscalía se trasladó hasta el sitio del suceso para efectuar las primeras diligencias investigativas.

El fiscal ECOH Sebastián Gana afirmó que “en horas de la tarde, dos personas se encontraban en el sector de La Legua Emergencia, cuando fueron abordados por otros sujetos que también se movilizaban en un vehículo, que efectuaron disparos hacia el interior del vehículo” de las víctimas.

Respecto a los afectados, el persecutor Gana señaló que uno de ellos está siendo sometido a intervención quirúrgica, mientras que la otra persona está fuera de riesgo vital.

El Ministerio Público determinó que el trabajo investigativo sea desarrollado por Labocar y OS-9 de Carabineros.

Al cierre de esta nota, no se había reportado la detención de los responsables de este ataque con arma de fuego.