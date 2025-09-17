SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Fueron atacados desde un vehículo: balean a dos hombres en la población La Legua

Una de las víctimas debió ser sometida a intervención quirúrgica producto de sus lesiones, mientras que un segundo afectado se mantiene fuera de riesgo vital.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
ECOH trabaja en homicidio frustrado ocurrido en la población La Legua, de San Joaquín.

Dos hombres adultos, de nacionalidad chilena, resultaron heridos la noche del martes luego de ser atacados a disparos por desconocidos mientras transitan en un vehículo por la población La Legua, de la comuna de San Joaquín, en la Región Metropolitana.

Las víctimas, por razones desconocidas hasta ahora, fueron baleadas por los ocupantes de otro vehículo, los que posteriormente se dieron a la fuga.

Producto de lo anterior, la persona que estaba al volante se dirigió raudamente hasta el Hospital Barros Luco para recibir atención médica, junto a su acompañante.

Por lo anterior, el Equipo de Homicidios y Crimen Organizado (ECOH) de la Fiscalía se trasladó hasta el sitio del suceso para efectuar las primeras diligencias investigativas.

El fiscal ECOH Sebastián Gana afirmó que “en horas de la tarde, dos personas se encontraban en el sector de La Legua Emergencia, cuando fueron abordados por otros sujetos que también se movilizaban en un vehículo, que efectuaron disparos hacia el interior del vehículo” de las víctimas.

Respecto a los afectados, el persecutor Gana señaló que uno de ellos está siendo sometido a intervención quirúrgica, mientras que la otra persona está fuera de riesgo vital.

El Ministerio Público determinó que el trabajo investigativo sea desarrollado por Labocar y OS-9 de Carabineros.

Al cierre de esta nota, no se había reportado la detención de los responsables de este ataque con arma de fuego.

Más sobre:PolicialLa LeguaSan JoaquínArma de fuegoBaleadosECOHCarabineros

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hallan sin vida a pescador artesanal desaparecido tras naufragio en Ovalle

Familia de joven muerto en Mall Plaza Vespucio asegura que SML atribuyó la causa a un estrangulamiento

“Es mi último 18 con la banda tricolor”: las décimas de Boric en el Parque O’Higgins

Boric y Desbordes buscan dejar atrás pugnas de Fiestas Patrias con llamados a la unidad en inauguración de fondas del Parque O’Higgins

Andes Iron valora fallo de la Suprema y afirma que se entrega “certeza jurídica” a 12 años de la judicialización de Dominga

Reactivan “toque de queda” nocturno durante Fiestas Patrias para menores de edad en Zapallar

Lo más leído

1.
Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

2.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

3.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

4.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

5.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Servicios

De cuánto es la multa por no instalar la bandera chilena en los días obligatorios

De cuánto es la multa por no instalar la bandera chilena en los días obligatorios

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Hallan sin vida a pescador artesanal desaparecido tras naufragio en Ovalle
Chile

Hallan sin vida a pescador artesanal desaparecido tras naufragio en Ovalle

Fueron atacados desde un vehículo: balean a dos hombres en la población La Legua

Familia de joven muerto en Mall Plaza Vespucio asegura que SML atribuyó la causa a un estrangulamiento

Andes Iron valora fallo de la Suprema y afirma que se entrega “certeza jurídica” a 12 años de la judicialización de Dominga
Negocios

Andes Iron valora fallo de la Suprema y afirma que se entrega “certeza jurídica” a 12 años de la judicialización de Dominga

Informe alerta que el gobierno incumplirá otra vez la meta fiscal este año, con un déficit estructural de 2,5% del PIB

Sindicatos de la banca piden cambiar la ley para reponer el feriado bancario eliminado por la CMF

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas
Tendencias

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

¿Posible rival de la U? Lanús vence a Fluminense en el final y da el primer golpe en la ida de cuartos de la Sudamericana
El Deportivo

¿Posible rival de la U? Lanús vence a Fluminense en el final y da el primer golpe en la ida de cuartos de la Sudamericana

Copa Libertadores: Racing da el primer golpe en casa de Vélez y pone medio pie en semifinales

Deslucido estreno: dos penales de Mbappé permiten la remontada de Real Madrid ante Marsella en la Champions

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Jaime Vadell es el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025
Cultura y entretención

Jaime Vadell es el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025

Incluye una “versión insólita”: Fito Páez sorprende en su sesión Tiny Desk

El Estudio: cómo una sátira a Hollywood se convirtió en la mejor comedia de 2025

Karina Milei desiste de medida cautelar por audios filtrados: “No afecta la Seguridad Nacional ni la intimidad familiar”
Mundo

Karina Milei desiste de medida cautelar por audios filtrados: “No afecta la Seguridad Nacional ni la intimidad familiar”

Comunidad Palestina de Chile emplaza al gobierno a pasar a “acciones concretas” tras informe de investigadores de la ONU que acusa a Israel de genocidio

Trasladan de urgencia al hospital al expresidente brasileño Jair Bolsonaro

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse