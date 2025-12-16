SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fuerzas Armadas, Corte Suprema y presidencia del CDE: los cargos más relevantes que deberá nombrar Kast

    Entre el 2026 y el 2030 el hoy presidente electo, además de ministros y subsecretarios, deberá designar otras posiciones relevantes, como el Consejo Nacional de Televisión, el Consejo para la Transparencia y al director general de Carabineros.

    Por 
    Luciano Jiménez
    El presidente electo José Antonio Kast. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Tras ganar la elección presidencial, el mandatario electo José Antonio Kast (Partido Republicano) comienza a afinar su aterrizaje en el gobierno a partir del 11 de marzo de 2026. Y si bien el futuro presidente ya tiene claridad en su fuero interno sobre nombramientos clave que realizará en el gabinete, lo cierto es que también tiene al menos una decena de cargos relevantes en los que pensar, puesto que es él quien debe nombrarlos -algunos con acuerdo de los poderes Judicial y Legislativo- de cara a los cuatro años que estará en La Moneda.

    Cabe destacar que históricamente los presidentes cuentan con la facultad de las “12 balas de plata” que entrega el sistema de Alta Dirección Pública y que permite al mandatario nombrar directamente y sin concurso público a 12 jefes de servicio durante los primeros tres meses de iniciado el gobierno. Usualmente dicha facultad se utiliza en puestos clave, como el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), la Dirección del Trabajo (DT) el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) o el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entre otros.

    Pero al margen de esto, durante 2026 Kast debe resolver algunos nombramientos económicos, entre ellos uno de gran relevancia: el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que llegará en reemplazo de Solange Bernstein. Otros dos comisionados de la CMF deberán ser nombrados, ya que cesarán en su cargo Augusto Iglesias y Bernardita Piedrabuena. Dicha entidad es clave para fiscalizar a los mercados de valores y seguros.

    El próximo año también deberá nombrar -con acuerdo de dos tercios del Senado- a dos consejeros del Consejo para la Transparencia, que tiene entre sus funciones velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia en los organismos públicos. A dos consejeros se les termina su periodo: Natalia González y Bernardo Navarrete, mientras que los otros consejeros -Roberto Munita y María Jaraquemada- cesan en 2030.

    El almirante Fernando Cabrera y el comandante en Jefe de la FACH, Hugo Rodríguez. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El 2026 también deberá nombrar al comandante en jefe de la Fuerza Aérea en reemplazo de Hugo Rodríguez. La Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas establece que el principal mando de las fuerzas castrenses es nombrado directamente por el Presidente de la República, son inamovibles y duran cuatro años en su cargo. Lo mismo ocurre con el general director de Carabineros, aunque un poco más adelante.

    Así, Kast deberá nombrar al de la FACH en 2026, al de Carabineros en 2028 -Marcelo Araya fue nombrado el 2024-, al de la Armada en 2029 en reemplazo de Fernando Cabrera, quien fue designado en 2025, y eventualmente y al filo del fin de su periodo al comandante en jefe del Ejército, en 2030.

    Otro nombramiento clave es el del presidente del Consejo de Defensa del Estado, órgano que se encarga de representar los intereses del Fisco en las causas judiciales. Dicho cargo es ocupado actualmente por Raúl Letelier y la ley establece que este 2026 la máxima autoridad del consejo debe ser elegido por Kast dentro de los 12 consejeros que actualmente operan en el cargo.

    También serán relevantes los nombramientos que hará en la Corte Suprema, que es el máximo tribunal de justicia y donde los ministros cesan el cargo a los 75 años. Hay cinco ministros que jubilan dentro de su periodo presidencial: Mario Carroza el 2026, Mauricio Silva, María Angélica Repetto y Leopoldo Llanos el 2028, y Ricardo Blanco, el 2029.

    La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    Otro nombramiento clave que debe hacer es el de la presidencia del Banco Central, la institución que gestiona la política monetaria del país. La actual presidenta, Rosanna Costa, de sensibilidad de derecha, dejará el cargo en febrero del 2027 y el gobierno de Kast deberá nominar a su reemplazo, dentro de los actuales consejeros. El 2028 también deberá buscar el reemplazo del consejero Alberto Naudon.

    También dependerán de Kast en 2027 los nombramientos de 5 consejeros del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), en reemplazo de Gastón Gómez, Andrés Egaña, María Constanza Tobar, María Covarrubias y Adriana Muñoz.

    Además deberá hacerse cargo de nombramientos de jueces en el Tribunal de Contratación Pública -a cargo de impugnaciones de licitaciones- y del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Ahí cesa su presidente Nicolás Rojas (2028) y los ministros Jaime Barahona, Ricardo Paredes, Pablo García y Rafael Pastor el 2026.

    De los dos cupos que son designados por el Presidente para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el de Juan Carlos Cayo vence en 2028.

    Otro puesto relevante es el del fiscal nacional Económico. Hoy es Jorge Grunberg, quien fue nombrado en 2023. Dicho cargo dura cinco años y deberá ser designado por el Presidente tras previa selección de la Alta Dirección Pública.

    En la empresa estatal Codelco en mayo del 2026 cumplen su periodo tres directores designados previamente por Gabriel Boric.

    En el Consejo Nacional de Educación (CNED) también hay cargos por nombrar por el sistema ADP, entre ellos el reemplazo de la presidenta Luz María Budge (2027) y las consejeras Lorna Prado, Sylvia Eyzaguirre, Marcela Lara y José Joaquín Brunner. Todos ellos cesan en 2027. Algunos directores ejecutivos de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) también asoman en el horizonte, previo concurso público.

    Dentro de los nombramientos que a Kast no le corresponderá hacer, y que quedarán para otra administración, están el contralor general de la República, el fiscal nacional y los consejeros del Servicio Electoral (Servel), entre otros.

    Más sobre:José Antonio KastGobiernoPresidente electo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Stewart Copeland en Chile: la audacia de reescribir a The Police

    Nicolás Maduro advierte a José Antonio Kast: “Cuidadito si le toca un pelo a un venezolano”

    Corte de luz afecta a 57 mil hogares en la RM: Santiago, Providencia y Recoleta las comunas más afectadas

    Asaltante se lanzó al mar para evitar detención en Iquique: debió ser rescatado del oleaje por carabineros

    Marco Rubio llama a Kast para felicitarlo por su victoria: “EE.UU. espera profundizar su sólida alianza con Chile”

    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado

    Lo más leído

    1.
    Gobierno emite nota de protesta a Colombia por dichos de presidente Petro sobre las elecciones en Chile

    Gobierno emite nota de protesta a Colombia por dichos de presidente Petro sobre las elecciones en Chile

    2.
    Las 21 comunas en que Jeannette Jara se impuso en la Región Metropolitana

    Las 21 comunas en que Jeannette Jara se impuso en la Región Metropolitana

    3.
    “Llamaría a un poquito más de humildad”: Carmona (PC) ante proyecciones de Republicanos sobre posible triunfo de Kast

    “Llamaría a un poquito más de humildad”: Carmona (PC) ante proyecciones de Republicanos sobre posible triunfo de Kast

    4.
    Caso Gustavo Gatica: Fiscalía acusa “sesgo” en pruebas de la defensa de Claudio Crespo

    Caso Gustavo Gatica: Fiscalía acusa “sesgo” en pruebas de la defensa de Claudio Crespo

    5.
    Lipigas bajo indagatoria penal y administrativa: las sanciones que arriesga tras mensaje en medio del balotaje

    Lipigas bajo indagatoria penal y administrativa: las sanciones que arriesga tras mensaje en medio del balotaje

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Fuerzas Armadas, Corte Suprema y presidencia del CDE: los cargos más relevantes que deberá nombrar Kast
    Chile

    Fuerzas Armadas, Corte Suprema y presidencia del CDE: los cargos más relevantes que deberá nombrar Kast

    Corte de luz afecta a 57 mil hogares en la RM: Santiago, Providencia y Recoleta las comunas más afectadas

    Asaltante se lanzó al mar para evitar detención en Iquique: debió ser rescatado del oleaje por carabineros

    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado
    Negocios

    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado

    Escondida produce en 2025 por primera vez más cobre que Codelco

    El Ipsa terminó cerrando a la baja tras triunfo de Kast, pero el mercado sigue apostando por futuras alzas

    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos
    Tendencias

    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    El descenso pasa factura: la amplia lista de cortados en Unión Española para 2026
    El Deportivo

    El descenso pasa factura: la amplia lista de cortados en Unión Española para 2026

    Dirigirá a Ángel Di María: Jorge Almirón encuentra club en Argentina después de su traumática salida de Colo Colo

    El consuelo de Manuel Pellegrini tras el empate del Betis ante Rayo: “Si no se puede ganar, hay que tratar de no perder”

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Stewart Copeland en Chile: la audacia de reescribir a The Police
    Cultura y entretención

    Stewart Copeland en Chile: la audacia de reescribir a The Police

    Medio revela que hijo del cineasta Rob Reiner tuvo una fuerte discusión con sus padres un día antes de asesinarlos

    “Una batalla tras otra”: la nueva película de Leonardo DiCaprio llega a las pantallas de HBO Max

    Nicolás Maduro advierte a José Antonio Kast: “Cuidadito si le toca un pelo a un venezolano”
    Mundo

    Nicolás Maduro advierte a José Antonio Kast: “Cuidadito si le toca un pelo a un venezolano”

    Delcy Rodríguez: ¿La vicepresidenta puede jugar un rol en una eventual transición en Venezuela?

    Canciller de Israel llama a Kast y lamenta “deterioro” de relaciones durante gobierno de Boric

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro