Fuerzas Armadas, Corte Suprema y presidencia del CDE: los cargos más relevantes que deberá nombrar Kast

Tras ganar la elección presidencial, el mandatario electo José Antonio Kast (Partido Republicano) comienza a afinar su aterrizaje en el gobierno a partir del 11 de marzo de 2026. Y si bien el futuro presidente ya tiene claridad en su fuero interno sobre nombramientos clave que realizará en el gabinete, lo cierto es que también tiene al menos una decena de cargos relevantes en los que pensar, puesto que es él quien debe nombrarlos -algunos con acuerdo de los poderes Judicial y Legislativo- de cara a los cuatro años que estará en La Moneda.

Cabe destacar que históricamente los presidentes cuentan con la facultad de las “12 balas de plata” que entrega el sistema de Alta Dirección Pública y que permite al mandatario nombrar directamente y sin concurso público a 12 jefes de servicio durante los primeros tres meses de iniciado el gobierno. Usualmente dicha facultad se utiliza en puestos clave, como el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), la Dirección del Trabajo (DT) el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) o el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entre otros.

Pero al margen de esto, durante 2026 Kast debe resolver algunos nombramientos económicos, entre ellos uno de gran relevancia: el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que llegará en reemplazo de Solange Bernstein. Otros dos comisionados de la CMF deberán ser nombrados, ya que cesarán en su cargo Augusto Iglesias y Bernardita Piedrabuena. Dicha entidad es clave para fiscalizar a los mercados de valores y seguros.

El próximo año también deberá nombrar -con acuerdo de dos tercios del Senado- a dos consejeros del Consejo para la Transparencia, que tiene entre sus funciones velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia en los organismos públicos. A dos consejeros se les termina su periodo: Natalia González y Bernardo Navarrete, mientras que los otros consejeros -Roberto Munita y María Jaraquemada- cesan en 2030.

El 2026 también deberá nombrar al comandante en jefe de la Fuerza Aérea en reemplazo de Hugo Rodríguez. La Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas establece que el principal mando de las fuerzas castrenses es nombrado directamente por el Presidente de la República, son inamovibles y duran cuatro años en su cargo. Lo mismo ocurre con el general director de Carabineros, aunque un poco más adelante.

Así, Kast deberá nombrar al de la FACH en 2026, al de Carabineros en 2028 -Marcelo Araya fue nombrado el 2024-, al de la Armada en 2029 en reemplazo de Fernando Cabrera, quien fue designado en 2025, y eventualmente y al filo del fin de su periodo al comandante en jefe del Ejército, en 2030.

Otro nombramiento clave es el del presidente del Consejo de Defensa del Estado, órgano que se encarga de representar los intereses del Fisco en las causas judiciales. Dicho cargo es ocupado actualmente por Raúl Letelier y la ley establece que este 2026 la máxima autoridad del consejo debe ser elegido por Kast dentro de los 12 consejeros que actualmente operan en el cargo.

También serán relevantes los nombramientos que hará en la Corte Suprema, que es el máximo tribunal de justicia y donde los ministros cesan el cargo a los 75 años. Hay cinco ministros que jubilan dentro de su periodo presidencial: Mario Carroza el 2026, Mauricio Silva, María Angélica Repetto y Leopoldo Llanos el 2028, y Ricardo Blanco, el 2029.

Otro nombramiento clave que debe hacer es el de la presidencia del Banco Central, la institución que gestiona la política monetaria del país. La actual presidenta, Rosanna Costa, de sensibilidad de derecha, dejará el cargo en febrero del 2027 y el gobierno de Kast deberá nominar a su reemplazo, dentro de los actuales consejeros. El 2028 también deberá buscar el reemplazo del consejero Alberto Naudon.

También dependerán de Kast en 2027 los nombramientos de 5 consejeros del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), en reemplazo de Gastón Gómez, Andrés Egaña, María Constanza Tobar, María Covarrubias y Adriana Muñoz.

Además deberá hacerse cargo de nombramientos de jueces en el Tribunal de Contratación Pública -a cargo de impugnaciones de licitaciones- y del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Ahí cesa su presidente Nicolás Rojas (2028) y los ministros Jaime Barahona, Ricardo Paredes, Pablo García y Rafael Pastor el 2026.

De los dos cupos que son designados por el Presidente para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el de Juan Carlos Cayo vence en 2028.

Otro puesto relevante es el del fiscal nacional Económico. Hoy es Jorge Grunberg, quien fue nombrado en 2023. Dicho cargo dura cinco años y deberá ser designado por el Presidente tras previa selección de la Alta Dirección Pública.

En la empresa estatal Codelco en mayo del 2026 cumplen su periodo tres directores designados previamente por Gabriel Boric.

En el Consejo Nacional de Educación (CNED) también hay cargos por nombrar por el sistema ADP, entre ellos el reemplazo de la presidenta Luz María Budge (2027) y las consejeras Lorna Prado, Sylvia Eyzaguirre, Marcela Lara y José Joaquín Brunner. Todos ellos cesan en 2027. Algunos directores ejecutivos de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) también asoman en el horizonte, previo concurso público.

Dentro de los nombramientos que a Kast no le corresponderá hacer, y que quedarán para otra administración, están el contralor general de la República, el fiscal nacional y los consejeros del Servicio Electoral (Servel), entre otros.