Funcionario de la Armada fallece en el Molo de Abrigo de Valparaíso
Desde la entidad precisaron que las razones del deceso están siendo investigadas y que “todos los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía Naval” para esclarecer el accidente.
La Armada de Chile informó que este viernes un funcionario de la entidad falleció en el sector del Molo de Abrigo de Valparaíso.
A través de un comunicado, precisaron que las razones del deceso están siendo investigadas y que “todos los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía Naval”.
De ese modo, se iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos del accidente.
En ese sentido, lamentaron el fallecimiento del funcionario y expresaron “sus más sentidas condolencias a la familia, camaradas y seres queridos del servidor fallecido”.
Asimismo, comprometieron “todo el apoyo institucional en este difícil momento”.
Lo Último
Lo más leído
1.
Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisionesOferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.