Funcionario de la Armada fallece en el Molo de Abrigo de Valparaíso

La Armada de Chile informó que este viernes un funcionario de la entidad falleció en el sector del Molo de Abrigo de Valparaíso.

A través de un comunicado, precisaron que las razones del deceso están siendo investigadas y que “todos los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía Naval”.

De ese modo, se iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos del accidente.

En ese sentido, lamentaron el fallecimiento del funcionario y expresaron “sus más sentidas condolencias a la familia, camaradas y seres queridos del servidor fallecido”.

Asimismo, comprometieron “todo el apoyo institucional en este difícil momento”.