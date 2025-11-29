Fundación Chilena para la Discapacidad alerta por normalización del mal uso de estacionamientos reservados

En la antesala del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre, la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD) advirtió sobre la creciente normalización del uso indebido de estacionamientos exclusivos, alegando un escaso control efectivo de esto.

Para la fundación, este acto ―percibido por algunos como inofensivo― constituye una barrera que limita derechos básicos y afecta directamente la autonomía de las personas con discapacidad.

El presidente de la FCHD, Matías Poblete, sostuvo “cada año nos emocionamos con la Teletón y hablamos de inclusión , pero al día siguiente quienes tienen una discapacidad siguen encontrándose con barreras tan básicas como no poder estacionar donde la ley les reconoce un derecho mínimo .

“La accesibilidad no es una causa que se activa una vez al año, es una obligación permanente para el Estado y para todos nosotros como sociedad”, afirmó.

En la misma línea, desde el Congreso se sumaron a las críticas por la falta de control. La diputada Catalina del Real (Republicanos) señaló que el uso indebido de estos espacios “se ha transformado en un símbolo de impunidad y de desconexión cívica”.

“Si Chile es capaz de movilizarse solidariamente durante la Teletón, entonces también debe ser capaz de asegurar accesibilidad real los 365 días del año”, añadió.

Su par, la diputada Carla Morales (RN), coincidió en que la falta de vigilancia ha permitido que la práctica se transforme en un problema estructural, aseverando que “el mal uso de los estacionamientos reservados se ha integrado al paisaje urbano, y eso habla de una falla grave del sistema”.

“Sin fiscalización permanente, sin presencia en terreno y sin protocolos claros, esta vulneración se repite día a día”, señaló, agregando que “las personas con discapacidad no pueden seguir enfrentándose a barreras provocadas por la indiferencia y por la falta de control del Estado”.

Finalmente, la FCHD llamó a reforzar la fiscalización y a avanzar en campañas permanentes de educación cívica para evitar este tipo de prácticas.