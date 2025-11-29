BLACK SALE $990
    Nacional

    Carabineros del OS9 recupera millonario cargamento de cobre robado desde un tren en movimiento en Antofagasta

    El robo se habría producido días antes desde trenes en movimiento con destino a los puertos de la región. Tras la denuncia, OS9 inició un trabajo especializado de inteligencia policial que permitió dar con el punto de acopio y concretar la recuperación.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    

    Carabineros del OS9 de la Prefectura de Antofagasta logró recuperar más de 110 láminas de cobre, avaluadas en más de 70 millones de pesos, que habían sido sustraídas desde trenes en movimiento y ocultadas en las pampas de la localidad de Baqueano.

    El comandante Néstor Romo, prefecto subrogante de Antofagasta, explicó que el hallazgo fue posible gracias a un largo trabajo investigativo de campo, con el apoyo de la Sección DRON y del equipo GOPE, quienes montaron vigilancia en el lugar hasta dar con el cargamento enterrado en plena pampa.

    Según Romo, las láminas sustraídas pertenecen a distintos ferrocarriles que recorren la zona hacia los puertos de la ciudad y que, de no haber sido recuperadas, podrían haber sido sacadas del país. Además, la empresa propietaria colaboró bloqueando los medios logísticos para asegurar la recuperación y dar cuenta del hallazgo al Ministerio Público.

    

    El prefecto subrogante detalló que las diligencias permitieron recuperar la totalidad del cargamento, evitando que fuera destinado al mercado ilegal. “Esta recuperación demuestra el trabajo especializado de Carabineros en coordinación con las autoridades y permite resguardar un cargamento de alto valor que estaba en riesgo de ser comercializado de manera ilegal”, afirmó Romo.

    El robo se habría producido días antes desde trenes en movimiento con destino a los puertos de la región. Tras la denuncia, OS9 inició un trabajo especializado de inteligencia policial que permitió dar con el punto de acopio y concretar la recuperación.

    Romo agregó que la investigación continúa con el objetivo de identificar y detener a los responsables del delito, siguiendo la misma línea de trabajo que recientemente permitió la detención de seis integrantes de una organización criminal dedicada al robo de cobre.

    El procedimiento resalta la capacidad operativa y el trabajo especializado de Carabineros, que una vez más logró resultados concretos incluso en zonas remotas, recuperando un millonario cargamento oculto bajo tierra.

    
