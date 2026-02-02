SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Futuro gobierno de Kast establece tres ejes para avanzar en reconstrucción de Viña del Mar

    El futuro líder del Minvu afirmó que ya hay una fecha para reunirse con el actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, para abordar el tema.

    Helen Mora 
    Helen Mora
    Foto: Prensa de José Antonio Kast

    Esta mañana el presidente electo, José Antonio Kast, visitó Viña del Mar para reunirse con vecinos damnificados por el megaincendio de febrero de 2024.

    Tras el encuentro, realizado en el sector Villa Dulce de dicha comuna, el mandatario electo entregó un punto de prensa junto a su futuro futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

    “El Estado no solamente no ha llegado en algunas ocasiones con los materiales, sino que tampoco ha llegado con la ayuda psicosocial, y eso en algunos casos lo han dado los mismos vecinos. A todos ellos agradecerles, cada abrazo que un vecino le da a otro es contención”, dijo Kast.

    “Cada acompañamiento en estas fechas es esperanza y eso es lo que buscamos, devolverles la esperanza, acogerlos, y por supuesto trabajar para solucionar los problemas”, agregó.

    Por su parte, Poduje aseguró que según sus cifras, “son 4 mil las viviendas destruidas, y hay solamente 430 viviendas entregadas”, es decir, “un 10% de avance”.

    “Lo más grave, es que tenemos 1.700 familias sin subsidio, algunas de ellas clasificadas como inhábiles, que es una cosa que no corresponde con una catástrofe y el compromiso que tenemos nosotros es que un techo que se quema es un techo que se repone”, sostuvo.

    En esa línea, Poduje explicó que el futuro gobierno tendrá tres ejes para llevar a cabo la reconstrucción: “Primero, entregarle subsidio a todas las familias que faltan, 1.700 familias que faltan, incluyendo los inhábiles. Segundo, empezar a licitar las obras, porque como las familias no tienen subsidio, no han podido partir con sus casas. Y tercero, ver todo el cinturón de seguridad que tenemos que abrir”.

    Para finalizar, el futuro líder del Minvu afirmó que ya hay una fecha para reunirse con el actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, para abordar el tema.

