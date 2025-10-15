Gajardo respalda dichos de Boric por crimen de Ronald Ojeda: “No podemos aceptar que en un régimen dictatorial se ordenen crímenes en nuestro país”

Durante la mañana de este miércoles el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a los dichos del presidente Gabriel Boric en Italia, sobre el crimen de Ronald Ojeda, donde responsabilizó al régimen de Maduro de su asesinato.

Según apuntó el titular de Justicia, "no podemos aceptar que en un régimen dictatorial se ordenen crímenes en nuestro país”, agregando que “lamentablemente eso ocurrió durante la dictadura militar chilena y bajo ninguna circunstancia vamos a dejar impune que otra dictadura venga a cometer crímenes en nuestro país”.

En la ocasión Gajardo, además respaldó el trabajo que está realizando el Ministerio Público señalando que “nosotros en esto hemos sido muy claros, tenemos plena confianza y por cierto compartimos la tesis que lleva adelante el Ministerio Público en esta materia”.

“El fiscal Barros creemos que está haciendo una labor muy importante, muy profesional, muy acuciosa, que tiene antecedentes que son efectivamente certeros respecto a que los autores intelectuales de este crimen que se cometió en nuestro país vienen del régimen de Venezuela”, expresó.

Respecto a las labores que se están realizando para esclarecer lo ocurrido con el teniente Ronald Ojeda, el titular de Justicia mencionó que el Ministerio Público tiene todo su respaldo en la investigación.

“Todo lo que el ministerio público necesite para llegar a esclarecer este crimen que se cometió en nuestro territorio y no vamos a permitir que sean gobiernos extranjeros y menos dictaduras las que ordenen crímenes políticos en nuestro territorio. Se tomarán todas las medidas para que ese crimen no quede en la impunidad”, mencionó.