SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Boric recuerda crimen de Ronald Ojeda y apunta que “las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan fronteras para imponer el miedo”

En el marco de un seminario por los 50 años del atentado a Bernardo Leighton y su esposa Ana María Fresno, es que el mandatario recordó el crimen ocurrido en Chile, agregando que "uno de los sospechosos de haber perpetrado el asesinato es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro".

Por 
Claudio Portilla
 
Paula Pareja, desde Italia
Presidente Gabriel Boric en Italia.

En el marco de su visita a Italia, es que el Presidente Gabriel Boric recordó al crimen en contra del teniente Ronald Ojeda, señalando que “las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan fronteras para imponer el miedo”.

El mandatario que encabezó un seminario por los 50 años del atentado a Bernardo Leighton y su esposa Ana María Fresno en Roma el 6 de octubre de 1975, por agentes de la dictadura, se refirió al crimen ocurrido en Chile apuntando que “hay lecciones que creo no debemos olvidar” y que “las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan fronteras para imponer el miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente”.

“En Chile tenemos el caso del asesinato de un ex militar venezolano en donde uno de los sospechosos de haber perpetrado el asesinato es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro que se robara las elecciones en su patria”, mencionó Boric, agregando que “es importante decir desde la izquierda que no podemos perder de vista que los desvíos autoritarios pueden estar a la orden del día en cualquier lado y que la defensa de la democracia tiene que ser sin dobles estándares”.

De acuerdo a lo que expresó el Presidente, “la defensa de los Derechos Humanos es siempre porque los Derechos Humanos son un avance civilizatorio y no son patrimonio de un sector político en particular. Eso es lo que defendía Bernardo Leighton y por eso vale la pena recordarlo también hoy porque esa enseñanza, ese ejemplo sigue vigente”.

En la ocasión, el mandatario además cuestionó los extremos, a la vez que realizó un llamado al diálogo entre países.

“En distintos rincones del mundo resurge un extremismo que busca acallar o humillar a quien piensa distinto. en donde se promueve que el éxito circunstancial es la única vara con que medir la calidad de los seres humanos. Desde el progresismo de izquierda me atrevo a decir que esa no es la única vara y que una vez más los fines no justifican todos los medios y que por lo tanto hay una manera distinta de hacer política en donde desde Chile reivindicamos el multilateralismo, el diálogo entre países entendiéndonos como iguales partes de una misma humanidad”, comentó.

Más sobre:Ronald OjedaGabriel BoricVenezuelaDictaduraNicolás Maduro

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tiempo en Santiago: ¿Llueve hoy en la Región Metropolitana?

ONU alerta de posibles crímenes de guerra contra civiles en Gaza pese al alto el fuego

Israel confirma que uno de los cadáveres entregados por Hamas no corresponde a ninguno de los rehenes

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Estados Unidos prohíbe la entrada al país a seis extranjeros por hacer “comentarios despectivos” sobre Charlie Kirk

Cómo son los esfuerzos de Europa para protegerse de potenciales incursiones de drones de Rusia

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

3.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

4.
La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

5.
Cathy Barriga debió ofrecer disculpas públicas a Alejandra Valle tras querella por injurias

Cathy Barriga debió ofrecer disculpas públicas a Alejandra Valle tras querella por injurias

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Boric recuerda crimen de Ronald Ojeda y apunta que “las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan fronteras para imponer el miedo”
Chile

Boric recuerda crimen de Ronald Ojeda y apunta que “las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan fronteras para imponer el miedo”

Auto particular choca con patrulla de Carabineros tras concierto en Ñuñoa

Dorothy Pérez alerta falta de recursos para Contraloría en 2026: pide 10 funcionarios y $ 1.200 millones extras por riesgo en sistemas informáticos

CNE detecta y corrige doble ajuste por inflación en tarifas eléctricas: cuentas de luz bajarían en enero
Negocios

CNE detecta y corrige doble ajuste por inflación en tarifas eléctricas: cuentas de luz bajarían en enero

PIB per cápita: Chile sigue tercero en la región, pero pierde terreno frente a Uruguay y no superará los US$42 mil a 2030

Primeros 100 días del próximo gobierno: empresarios piden centrarse en medidas proinversión y de seguridad pública

Tiempo en Santiago: ¿Llueve hoy en la Región Metropolitana?
Tendencias

Tiempo en Santiago: ¿Llueve hoy en la Región Metropolitana?

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Cómo son los esfuerzos de Europa para protegerse de potenciales incursiones de drones de Rusia

Quién es Tatiele Silveira, la brasileña que tiene a Colo Colo soñando con su segunda Copa Libertadores femenina
El Deportivo

Quién es Tatiele Silveira, la brasileña que tiene a Colo Colo soñando con su segunda Copa Libertadores femenina

De Qatar y París a Chile 2025: así es el modelo Marruecos, la nueva potencia de África que busca ser campeón mundial

Así se jugará la nueva Copa de la Liga, el torneo que le arrebata el cupo directo a la Libertadores a la Copa Chile

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

El bandido Neira: la historia del olvidado héroe de la Independencia de Chile
Cultura y entretención

El bandido Neira: la historia del olvidado héroe de la Independencia de Chile

Diez películas para ver en FICValdivia 2025: de Drácula a The Voice of Hind Rajab

Guns N’ Roses remece al Parque Estadio Nacional con un show cargado de clásicos

ONU alerta de posibles crímenes de guerra contra civiles en Gaza pese al alto el fuego
Mundo

ONU alerta de posibles crímenes de guerra contra civiles en Gaza pese al alto el fuego

Israel confirma que uno de los cadáveres entregados por Hamas no corresponde a ninguno de los rehenes

Estados Unidos prohíbe la entrada al país a seis extranjeros por hacer “comentarios despectivos” sobre Charlie Kirk

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo