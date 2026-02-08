SUSCRÍBETE POR $1100
    Gendarmería se querella por agresión a funcionarios en penal de Vallenar y reubica a presos involucrados

    La institución dio cuenta de lo ocurrido al Ministerio Público y dispuso el traslado de los tres internos que atacaron a los celadores en una inspección de rutina.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Gendarmería informó que interpondrá una querella contra tres internos del Centro de Detención Preventiva de Vallenar que atacaron a funcionarios durante una inspección de rutina en el módulo 2 del penal de la Región de Atacama.

    Dos gendarmes fueron tomados como rehenes por los atacantes.

    La institución detalló en un comunicado que tras el incidente, se activó de inmediato el protocolo correspondiente, con la llegada de personal de apoyo para controlar lo que estaba ocurriendo.

    En esa línea, destacan que esta situación “se resolvió de manera rápida y efectiva”.

    En el comunicado, Gendarmería puntualizó que se hizo la denuncia respectiva al Ministerio Público y se dispuso el traslado de los involucrados a otros recintos penales.

    Fueron dos los funcionarios atacados que constataron lesiones en el Hospital Provincial de Huasco y según precisó la institución penitenciaria “se encuentran en buen estado de salud”.

