General Araya y condena por crimen de carabineros: “Nuestra institución, desde esa fatídica noche, jamás bajó los brazos”

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, valoró el veredicto condenatorio emitido por el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete respecto a los cuatro acusados por el homicidio de los funcionarios de la policía uniformada Sergio Arévalo, Misael Vidal y Carlos Cisterna.

“Detrás de este uniforme hay personas. Detrás de este uniforme hay muchos que sufrimos, que lloramos, que sentimos. Y por lo tanto es el respeto que merece nuestra institución y es el respeto que se evidencia día a día en el trabajo de todos los carabineros, mujeres y hombres de Arica a Punta Arena, de mar a cordillera, y que nuestro único objetivo es darle paz y seguridad a toda nuestra nación”, planteó el jefe máximo de la policía uniformada en una declaración difundida por la institución.

El crimen fue perpetrado entre las últimas horas del 26 y la madrugada del 27 de abril de 2024, en coincidencia con el aniversario institucional.

Los hermanos Yefferson, Tomás y Felipe Antihuen fueron condenados en calidad de autores de tres delitos consumados de homicidio calificado de carabineros en el ejercicio de sus funciones, robo con violencia, incendio y tenencia de armas de fuego.

Nicolás Rivas Paillao, en tanto, fue condenado como autor colaborador de uno de los delitos de homicidio calificado de carabinero y robo con violencia.

El general director de Carabineros destacó que este veredicto condenatorio permite hacer justicia en un “hecho grave y cruel que estremeció a todo un país”.

“Agradezco en nombre de toda la institución el trabajo esforzado de fiscales y también de nuestros especialistas”, manifestó.

Araya expresó, además, su “solidaridad, cariño, admiración y respeto” por las familias de los suboficiales mayores Vidal, Arévalo y Cisterna.

“Nuestra institución, desde esa fatídica noche de abril del año 2024, jamás bajó los brazos, siempre siguió adelante. Y en la línea investigativa, nuestros especialistas, nuestro personal, no dudó un momento en buscar todos los antecedentes y buscar a quienes son los responsables de este cruento crimen”, resaltó el jefe policial.

También se refirió a la condena el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

“El gobierno se ha querellado solicitando las penas máximas que son presidio perpetuo calificado y la comisión de estos homicidios no solo conmocionó a Carabineros de Chile sino que conmocionó al país, no solo por el hecho, sino que especialmente por la crueldad y frialdad con la cual se actuó. Nosotros estaremos atentos a la fecha de lectura de sentencia donde se conocerán las condenas pero por ahora creo que lo relevante es destacar la importancia del veredicto de culpabilidad”, sostuvo la autoridad ministerial.