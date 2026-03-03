General Araya y condena por crimen de carabineros: “Nuestra institución, desde esa fatídica noche, jamás bajó los brazos”
El jefe policial destacó que este veredicto condenatorio permite hacer justicia en un “hecho grave y cruel que estremeció a todo un país”.
El general director de Carabineros, Marcelo Araya, valoró el veredicto condenatorio emitido por el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete respecto a los cuatro acusados por el homicidio de los funcionarios de la policía uniformada Sergio Arévalo, Misael Vidal y Carlos Cisterna.
“Detrás de este uniforme hay personas. Detrás de este uniforme hay muchos que sufrimos, que lloramos, que sentimos. Y por lo tanto es el respeto que merece nuestra institución y es el respeto que se evidencia día a día en el trabajo de todos los carabineros, mujeres y hombres de Arica a Punta Arena, de mar a cordillera, y que nuestro único objetivo es darle paz y seguridad a toda nuestra nación”, planteó el jefe máximo de la policía uniformada en una declaración difundida por la institución.
El crimen fue perpetrado entre las últimas horas del 26 y la madrugada del 27 de abril de 2024, en coincidencia con el aniversario institucional.
Los hermanos Yefferson, Tomás y Felipe Antihuen fueron condenados en calidad de autores de tres delitos consumados de homicidio calificado de carabineros en el ejercicio de sus funciones, robo con violencia, incendio y tenencia de armas de fuego.
Nicolás Rivas Paillao, en tanto, fue condenado como autor colaborador de uno de los delitos de homicidio calificado de carabinero y robo con violencia.
“Agradezco en nombre de toda la institución el trabajo esforzado de fiscales y también de nuestros especialistas”, manifestó.
Araya expresó, además, su “solidaridad, cariño, admiración y respeto” por las familias de los suboficiales mayores Vidal, Arévalo y Cisterna.
“Nuestra institución, desde esa fatídica noche de abril del año 2024, jamás bajó los brazos, siempre siguió adelante. Y en la línea investigativa, nuestros especialistas, nuestro personal, no dudó un momento en buscar todos los antecedentes y buscar a quienes son los responsables de este cruento crimen”, resaltó el jefe policial.
También se refirió a la condena el ministro de Seguridad, Luis Cordero.
“El gobierno se ha querellado solicitando las penas máximas que son presidio perpetuo calificado y la comisión de estos homicidios no solo conmocionó a Carabineros de Chile sino que conmocionó al país, no solo por el hecho, sino que especialmente por la crueldad y frialdad con la cual se actuó. Nosotros estaremos atentos a la fecha de lectura de sentencia donde se conocerán las condenas pero por ahora creo que lo relevante es destacar la importancia del veredicto de culpabilidad”, sostuvo la autoridad ministerial.
