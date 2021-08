Giorgio Jackson: No ha existido una coordinación política entre el FA y el PC en la Convención “de la forma que nos gustaría”

El diputado Giorgio Jackson, coordinador de la campaña de Gabriel Boric, candidato presidencial por Apruebo Dignidad se refirió anoche a los últimos desencuentros entre algunos militantes del PC con los del FA. Uno de los últimos episodios fue la sugerencia de “libertad de acción” propuesta por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, luego de las elecciones de los vicepresidentes de la Convención en la cual no alcanzó los patrocinios necesarios la convencional Bárbara Sepúlveda, también del PC.

Jackson expresó en Tolerancia Cero (CNN Chile), “Me quedo con las palabras de Karol Cariola (...) lo que ella manifiesta de manera muy clara es que no se puede reducir a un solo episodio todo lo que tiene que producirse al interior de la Convención, y lo que sí es cierto, y lo que debería tratar de encausarse. Este miércoles o jueves va a haber una reunión tanto entre representantes de convencionales del PC con también del FA junto también con gente de las directivas para poder tener un diálogo y de coordinación política que hasta ahora, para ser verdad, no ha existido de la forma que nos gustaría”.

Más allá de eso, Jackson tuvo palabras a favor del PC: “El PC es uno de los partidos más disciplinados (...) No creo que tengan problemas para formar coalición de mayorías”, y agregó que “Daniel Jadue es uno de los liderazgos más importante de la izquierda en Chile”.

Respecto a la agresión que sufrió Boric en Santiago 1, Jackson señaló que los “presos del estallido”, también llamados los “presos de la revuelta”, “muchos están en prisión preventiva por declaraciones copiadas y pegadas por distintos Carabineros”.

Y sobre el candidato presidencial de Apruebo Dignidad afirmó que, “es muy genuino, un hombre de izquierda, pero su vocación democrática y de diálogo para escuchar a la persona que está al frente hace que esté disponible a persuadir, pero también a ser persuadido”.

Respecto a las acusaciones contra Boric de que con sus votos “leyes que restringen la protesta social”, (que también ha sido acusado Jackson) dijo que se trataba de, “una noticia falsa que se ha expandido”. Sobre dichos de Jadue durante la campaña de primarias solo respondió que, “cada uno se debe hacer responsable por lo que dice”.