Gobernador del Biobío detalla contactos con Boric y Kast por incendios: “Les pedí que no queremos ser un nuevo Valparaíso”

El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman (UDI), dio cuenta este lunes de la situación de los incendios forestales que afectan la zona y también reveló los contactos que ha tenido tanto con el Presidente Gabriel Boric como con el mandatario electo José Antonio Kast sobre este asunto.

Hasra ahora entre Ñuble y Biobío, se contabilizan 25 mil hectáreas quemadas, 19 personas fallecidas y más de 1.500 damnificados.

En conversación con T13 Radio, la autoridad regional sostuvo que algunos brotes de incendio en Penco fueron controlados y que la noche estuvo “considerablemente más tranquila que lo que fue antes ayer”. Sin embargo manifestó preocupación debido a que el fuego causó graves daños en la localidad de Lirquén: “El gran temor que todos compartimos, es cuántas personas fallecidas habrán en los lugares que fueron quemados”.

En cuanto al contacto con el Presidente Boric acotó: “Lo noté muy bien dispuesto, además con muy buena voluntad, se juntó con los alcaldes, conversó también con el presidente electo para coordinar un traspaso posterior de la emergencia a la reconstrucción que le va a tocar al próximo gobierno (...) Yo le agradezco que esté tan presente y activo por nuestra región, y que haya además dejado una ministra de enlace, es positivo de todas maneras”.

Sobre Kast reveló que se comunicaron de manera telefónica el domingo por la tarde y que pese a que le solicitó que fuera a la zona afectada, el presidente electo declinó la invitación. “Nos dice que no quería estorbar el proceso de emergencia que está abordando el presidente, que no quería marcar un punto político”.

“Lo que sabemos es que no queremos ser un nuevo Valparaíso, un nuevo Viña del Mar. Nosotros no queremos que la gente que perdió su casa no tenga que esperar cuatro o cinco años para recibir una casa de nuevo. Entonces, en ese sentido, yo lo que le pedí a los dos, al presidente Boric, como al presidente electo José Antonio Kast es que no queremos eso”, añadió.

También reveló contactos con senadores para que estos, en el marco de la discusión del reajuste al sector público, planteen las necesidades que hoy tiene la Región del Biobío y cómo abordar esta situación. “¿Por qué no plantearse tener una ley, como un fast track, para acceder a recursos para las viviendas?“.

Por otra parte, aseveró que, a su juicio, existe intencionalidad detrás de los incendios. “Yo no tengo ninguna duda. No soy experto, tampoco soy fiscal (...) Si tú miras la evolución del fuego el día sábado, los múltiples focos, la dirección del viento, es evidente que la persona, o las personas, o la organización, desconozco quién está detrás, no lo sé, es evidente que hay una intencionalidad. Los múltiples focos conectan por la dirección del viento para que esto se transforme en un gran foco”.