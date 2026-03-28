Gobierno de Santiago lanza programa de compostaje: se entregarán kits y se harán capacitaciones

Una iniciativa que busca “transformar los residuos en un recurso útil para la naturaleza”. Con esas palabras el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, explicó el objetivo del nuevo programa de compostaje lanzado por el Gobierno Regional (Gore).

Se trata del proyecto “Nos Compostamos Bien II”, que busca cambiar la forma en que las personas manejan sus residuos orgánicos, promoviendo el compostaje comunitario en la Región Metropolitana.

El gobernador Orrego explicó que el programa considera el trabajo con 600 organizaciones y 200 establecimientos educacionales de la región. A ellos se les entregará “kits de compostaje, herramientas y capacitándolos para su correcto uso”.

“Lo que buscamos es claro, que miles de personas transformen sus residuos en un recurso útil para la naturaleza y sus comunidades”, señaló Orrego.

En detalle, la iniciativa incluirá campañas de sensibilización, material educativo y actividades de capacitación para fortalecer la participación ciudadana y “promover una cultura más consciente respecto de los residuos”.

Sobre los beneficios del compostaje, la jefa del proyecto y socia fundadora de Geociclos, Andrea Arriagada, explicó que se permitirá “la disminución de los residuos que van a relleno sanitario, la generación de compost, abono que contribuye a la fertilidad de los suelos, el fortalecimiento del tejido social gracias al trabajo comunitario y la sensibilización y educación ambiental en comunidades educativas y territoriales”.

“Programas como este son un paso concreto hacia la sustentabilidad ambiental de la región”, aseveró.

Disminución de generación de residuos domésticos

La primera etapa del programa ya comenzó. Fueron 7.000 kits de compostaje que se entregaron a familias en las 52 comunas de la RM. Según explicaron desde el Gore, el proceso incluyó acompañamiento técnico, capacitación y seguimiento por parte de monitores especializados.

De acuerdo al seguimiento, el Gore reveló que se “evitó la emisión de más de 2.700 toneladas de CO₂ equivalente al año, contribuyendo a reducir los gases de efecto invernadero asociados al manejo de residuos”.

Asimismo, destacaron que “la experiencia demostró un cambio real en los hábitos de las personas. De acuerdo con el seguimiento del programa, los hogares participantes estimaron una reducción cercana al 38% en la generación de residuos domésticos" .

Según los datos del organismo, actualmente solo cerca del 1% de estos residuos se valoriza, a pesar de que pueden transformarse en compost y volver al ciclo natural.

En ese sentido, destacaron que “promover su reciclaje se ha vuelto una acción clave frente al cambio climático”.