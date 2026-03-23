Gobierno explica ejes sociales en el Congreso y descarta recortes de beneficios por ajuste fiscal

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, junto al subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, expusieron en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados este lunes los principales lineamientos de la política social del gobierno.

Durante su intervención, la ministra Wulf realizó un diagnóstico de la situación social en Chile, instancia en la que advirtió las cifras de 17,7% de pobreza multidimensional, las cifras de alta inasistencia escolar y el aumento de la participación de menores en delitos violentos.

Frente a este diagnóstico, afirmó que uno de los principales consignas del gobierno será “llegar a tiempo”. Es así que la titular de Desarrollo Social, la secretaria de Estado delineó seis ejes estratégicos para el período 2026-2030: niñez, superación de la pobreza, priorización de familias vulnerables, gestión de emergencias, natalidad y sistema de cuidados.

Respecto a la política social en general, Wulf planteó un cambio de enfoque. “Nos interesa que la métrica cambie (…) mirar a los hogares y su dinámica”, en lugar de centrarse únicamente en beneficiarios individuales.

Sin embargo, la diputada Valentina Cáceres (FA) emplazó a las autoridades de gobierno sobre la iniciativa del Ejecutivo que pretende recortar 3% del presupuesto en todas las carteras. Cáceres instó a las autoridades a transparentar si ocurrirían recortes en beneficios sociales.

Fernández fue enfático en descartar recortes a los beneficios sociales. “El Presidente nos instruyó que no se tocaran los beneficios sociales” , afirmó. Asimismo, señaló que los ajustes se concentrarán en mejorar la eficiencia del gasto y fortalecer programas con mejor evaluación.

Por otro lado, el subsecretario destacó la tramitación del proyecto de ley que establece atención preferente en trámites y acceso a beneficios sociales para mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, iniciativa puesta en urgencia por el Ejecutivo.

“Estamos muy disponibles para apoyar esa tramitación, es un proyecto que creemos que es valioso, principalmente fija acceso a ciertos beneficios de forma preferente, como becas del Ministerio de Educación u otros apoyos, subsidios de vivienda, atención de salud”, manifestó.