Gobierno oficializa a Patricio Dussaillant como el nuevo presidente del directorio de TVN

El gobierno oficializó esta tarde la designación de Patricio Dussaillant Balbontín como el nuevo presidente del directorio de TVN, cargo que asumirá este sábado 11 de abril.

Tal como adelantó La Tercera, el abogado -experto en comunicaciones-, quien conoció a Kast hace más de 40 años en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, reemplazará al político socialista Jaime Gazmuri, quien estuvo tan solo seis meses a la cabeza de la estación pública.

Dussaillant además cuenta con un doctorado en Comunicación Pública de la Universidad de Navarra (España) y PADE (Programa de Alta Dirección de Empresas) de la ESE - Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes.

A lo largo de su carrera, ha impartido distintas asignaturas vinculadas a la comunicación estratégica, el análisis del entorno, la comunicación política y la opinión pública, dirigidas a estudiantes de pre y posgrado en la Universidad Católica.

Luego de su designación, Dussaillant deberá enfrentar los múltiples desafíos que hoy presenta la señal pública, así como fortalecer su papel como uno de los principales medios de comunicación con presencia a nivel nacional e internacional.

Durante la campaña, Kast fue consultado sobre el futuro de TVN, pero no entregó una respuesta concreta. Sin embargo, fuentes relacionadas con el tema, señalan que Dussaillan en las últimas semanas ha transmitido que la intención del Presidente Kast es mantener el funcionamiento de la televisión pública.