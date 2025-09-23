SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Gobierno promulga reforma al sistema de notarías: límite de edad para notarios y precios máximos por servicios

La legislación comienza a regir desde marzo del próximo año.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Durante la tarde de este martes, en el Patio de Las Camelias de La Moneda, el Ejecutivo promulgó la reforma al sistema de notarías que se venía discutiendo hace al menos ocho años en el Congreso. La histórica legislación se hace cargo de uno de los grandes problemas de las escribanías: poner fin a los cargos vitalicios y transparentar las tarifas por trámites.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde –que por estos días se encuentra como vicepresidente debido a la participación del Presidente Boric en la ONU– destacó la capacidad de lograr acuerdos entre el Ejecutivo y los parlamentarios.

“Sin lugar a dudas que este es un avance muy relevante, que fue el resultado de la vocación y voluntad de diálogo del gobierno, también de la contribución de distintos parlamentarios de diversos sectores políticos que no sólo aportaron con su voto, sino que también con el enriquecimiento y perfeccionamiento de la iniciativa durante el trámite legislativo", añadió.

Junto a Elizalde se encontraba la titular de la Segpres, Macarena Lobos y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien explicó que la ley cuenta con seis meses de vacancia, es decir, comienza a regir desde marzo del próximo año.

En esa línea, explicó: “¿Por qué tiene este plazo? Porque los notarios, archiveros y conservadores van a estar sujetos a un conjunto de nuevas obligaciones. Así que tienen estos seis meses para poder cumplir con todas estas nuevas obligaciones. Por ejemplo, todos los notarios y archiveros y conservadores del país van a tener que tener una página web donde establezcan con claridad los horarios de funcionamiento, sus tarifas y que den cuenta de los detalles de la prestación del servicio".

Santiago 23 de septiembre 2025. El Vicepresidente de la Republica, Alvaro Elizalde, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, encabeza la ceremonia de promulgacion de la ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos organicos y funcionales. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Las reformas de la ley

Uno de los puntos claves de la legislación es el limíte de 75 años de edad para ejercer el cargo de notario, medida que comienza a aplicarse a partir de los seis meses de vigencia de la ley: a finales de 2026.

Gajardo detalló que son alrededor de 50 notarios que cesarán de sus cargos una vez que se cumpla el plazo, sin embargo, precisó que “eventualmente algunos pueden cesar antes en sus funciones por distintas razones, por eso depende del momento en que entre en vigencia esta regla”.

Para evitar la herencia eterna de puestos, la reforma establece concursos públicos para nombrar a notarios, conservadores y archiveros, a través del Sistema de Alta Dirección Pública.

Además, la modificación al sistema trae un conjunto de indicaciones que buscan modernizar y mejorar la atención a la ciudadanía. Entre ellas, transparentar las tarifas en la página web de cada notaría, precios máximos que serán determinados por un procedimiento a cargo de los ministerios de Justicia y Hacienda y horarios obligatorios de funcionamiento.

Más sobre:Ley de notariosGobiernoPresidente Gabriel Boric

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump afirma que ahora cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Powell reconoce que la Fed está en una “situación complicada” ante los riesgos para la inflación y el empleo

“Creo que hay mucho por hacer”: Rodrigo Goldberg se suma al comando de Jeannette Jara como encargado deportivo

“Ningún funcionario público que cometa un ilícito va a quedar en la impunidad”: Gajardo por robo en Registro Civil de Buin

Elizalde sale al paso de arremetida de Rincón en su contra: “Lo que ha dicho es completamente falso”

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

3.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

5.
Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

Estos son los grupos a los que se extiende la vigencia de la cédula de identidad a 20 años

Estos son los grupos a los que se extiende la vigencia de la cédula de identidad a 20 años

Gobierno promulga histórica reforma al sistema de notarías: límite de edad para los notarios y precios máximos por servicios
Chile

Gobierno promulga histórica reforma al sistema de notarías: límite de edad para los notarios y precios máximos por servicios

“Creo que hay mucho por hacer”: Rodrigo Goldberg se suma al comando de Jeannette Jara como encargado deportivo

“Ningún funcionario público que cometa un ilícito va a quedar en la impunidad”: Gajardo por robo en Registro Civil de Buin

Powell reconoce que la Fed está en una “situación complicada” ante los riesgos para la inflación y el empleo
Negocios

Powell reconoce que la Fed está en una “situación complicada” ante los riesgos para la inflación y el empleo

Trump da “completo y total respaldo” a Javier Milei mientras el riesgo país de Argentina perfora los 1.000 puntos

Eli Lilly anuncia millonaria inversión para avanzar con la masificación de su píldora para bajar de peso

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.
Tendencias

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué es la leucovorina, el medicamento que podría tratar el autismo, según Estados Unidos

En vivo: Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe a Villarreal
El Deportivo

En vivo: Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe a Villarreal

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. River Plate por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Once Caldas vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Dominga Sotomayor habla de su cinta basada en La Perra de Pilar Quintana: “Es mucho más dispersa y radical que Limpia”
Cultura y entretención

Dominga Sotomayor habla de su cinta basada en La Perra de Pilar Quintana: “Es mucho más dispersa y radical que Limpia”

¿Cómo definir la literatura de Ramón Díaz Eterovic? Una crónica del Chile profundo más allá del género policial

Los cantantes chilenos que abrirán los cuatro conciertos de Silvio Rodríguez en Santiago

Trump afirma que ahora cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia
Mundo

Trump afirma que ahora cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia

Acusan al padre de Elon Musk de abusar sexualmente de sus propios hijos e hijastros

Gaza, Ucrania y multilateralismo: Trump dispara contra todos en su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo
Paula

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint