Gobierno se querella por Ley Antiterrorista tras atentado incendiario en La Araucanía

El gobierno presentará una querella donde invocará la Ley Antiterrorista por el atentado registrado el fin de semana en la ruta que conecta Carahue con Nueva Imperial y que afectó a cinco máquinas, según confirmaron desde el Ministerio de Seguridad Pública.

Los hechos se registraron en el kilómetro 7 de la Ruta S-156, en una faena forestal del sector de Corrales, puntualmente en la empresa Territoria, donde el nochero que trabajaba en el lugar fue intimidado por tres sujetos encapuchados, que le ordenaron que se fuera.

Al momento de escapar en su camioneta, el trabajador se percató del fuego en el campamento y que las máquinas que se estaban quemando.

Tras los hechos, Carabineros informó que en total fueron cinco maquinarias las que fueron quemadas y que corresponden a una motoniveladora, una retroexcavadora, un trineumático, un skinner y un twiinch, así como un carro de arrastre y un comedor propiedad de la empresa.

Según la policía, en el lugar no se habrían encontrado pancartas, ni panfletos, ni rayados, tampoco se registraron personas lesionadas.