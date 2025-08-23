Parlamentarios condenan nuevo atentado incendiario ocurrido en La Araucanía

Parlamentarios condenaron el ataque incendiario ocurrido la madrugada de este sábado en la Región de La Araucanía.

El diputado Henry Leal (UDI) fue uno de los que condenó los hechos apuntando que “Condenamos este nuevo ataque terrorista en la comuna de Carahue, una comuna pacífica, tranquila”, y añadiendo que “he hablado con el subsecretario de seguridad, se requiere urgente un resguardo a esta faena. El terrorismo está más vivo que nunca”.

“Acá no hay una derrota a estos violentistas, simplemente se repliegan temporalmente para luego azotar”, añadió, a la vez que realizó un llamado al Gobierno para “utilizar todos los recursos para perseguir a estos violentistas y ponerlos tras las rejas. Ya basta de explicaciones, basta de justificar. Aquí lo que se requiere es anticiparse. Por eso necesitamos con urgencia la ley de inteligencia”.

Cabe recordar que en el ataque resultaron quemadas cinco máquinas, así como un carro de arrastre y un comedor propiedad de la empresa.

El diputado Jorge Rathgeb (RN) también condenó los hechos señalando que “cuando un Gobierno no actuó acorde a las facultades que le da la Constitución y las leyes, incluso indultando en su momento, la inseguridad se hace latente, no existe hora ni tampoco tranquilidad porque en cualquier momento los descerebrados pueden cometer ataques como ocurrió ahora en la ruta entre Nueva Imperial y Carahue”.

A la vez, según apuntó “también se atenta contra fuentes laborales, donde estamos muy cerca de los dos dígitos, entonces se pone en riesgo a la población y también a la capacidad de generar más trabajo”.

En tanto el diputado Miguel Mellado, quien renunció esta semana a RN para apoyar a José Antonio Kast, cuestionó el atentado a través de redes sociales, cuestionando al rol del gobierno. “Y Gabriel Boric? Mirando desde la galería mientras sus ministros saltan del barco! Necesitamos mano dura con urgencia para recuperar el estado de derecho”, mencionó.