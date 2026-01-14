SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gobierno señala que detenido por disparar a carabineros en megatoma no ha recibido pensión de gracia por el estallido

    El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, explicó que si bien el detenido por disparar contra carabineros no recibe pensión por el estallido social, sí se encuentra en el listado de personas suceptibles de recibirla.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Santiago 14 de abril 2025. Subsecretario del Interior, Víctor Ramos. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, abordó esta jornada el desalojo que se ha llevado a cabo en los últimos días de la megatoma de San Antonio, explicando los avances hasta ahora, así como también el caso del hombre detenido por disparar contra carabineros durante este proceso y que recibiría pensión de gracia por el estallido social.

    Consultado al respecto, Ramos destacó que el día de ayer se llevó a cabo el desalojo de la parcela número 13, el cual fue “mucho más complicado” ya que “había una minoría, un grupo muy pequeño, pero muy peligroso, con armas de fuego vinculados al microtráfico y al narcotráfico”.

    “Por lo tanto eso implicó operativos distintos de parte de las fuerzas de seguridad como el GOPE, que aparte de los detenidos durante la mañana por los incidentes que tenían que ver con barricadas y con la resistencia que se hizo para el desalojo del lugar, en la tarde el GOPE llevó a cabo un operativo donde logró detener a cuatro sujetos más vinculados a las acciones más violentas que se llevaron a cabo de carabineros", detalló.

    Gracias a todo el trabajo, indicó, se tomó posesión ya de la parcela 11, y ahora la parcela 13 -que fue el lugar de desalojo de ayer- ya tiene un 85-90% de demolición de sus viviendas.

    Por otra parte, y consultado sobre este detenido en el desalojo que recibiría pensión de gracia por el estallido social, Ramos aclaró que lo que tienen como información es que “efectivamente estaba dentro del listado de las personas que están susceptibles de recibir una pensión”.

    Sin embargo, indicó, “entendemos que no ha recibido la pensión, en ningún caso”.

    En esto, la autoridad de gobierno expresó que esta indemnización es analizable, en cuanto si la persona comete algún delito o pueda estar condenado.

    “Hay ciertos criterios que se tienen que aplicar mediante la Justicia, que eso es lo que se está investigando ahora, que evidentemente haría que ese beneficio, esa indemnización, digamos, por cualquier tipo de daño, fuese ser analizable”, afirmó tajante.

    Y continuó: “Es importante separar las cosas: los daños que pueda haber generado a cualquier tipo de víctima de trauma ocular deben tener un trato especial por parte del Estado de Chile, así lo han venido haciendo, y también es importante recordar que el proceso de pensiones partió en el gobierno anterior, al cual nosotros hemos estado dándole curso y mejorado las maneras de acreditar y de acompañar también a este tipo de víctimas".

    No obstante, indicó, "es incompatible que cualquier persona pueda estar realizando delito o pueda estar condenado frente a la justicia para seguir percibiéndolo".

    Más sobre:NacionalMinisterio del InteriorVíctor RamosMegatomaSan AntonioEstallido Social

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Casa propia a la vista: el Banco Central observa un repunte en la demanda por créditos para la vivienda

    Restarse del cónclave de partidos y el comité político: la vendetta que prepara el PS contra el gobierno, el FA y el PC

    “Nos quieren echar la culpa”: Las declaraciones que realizaron los hijos de Julia Chuñil antes de su detención

    Presidente Boric confirma que se mantendrá PGU para 13.000 pensionados afectados por error en pago de beneficio

    Barchiesi apunta contra el Presidente por su crítica al fallo de Crespo: “Boric debería ser respetuoso del Poder Judicial”

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

    Temblor hoy, miércoles 14 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 14 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobierno señala que detenido por disparar a carabineros en megatoma no ha recibido pensión de gracia por el estallido social
    Chile

    Gobierno señala que detenido por disparar a carabineros en megatoma no ha recibido pensión de gracia por el estallido social

    Restarse del cónclave de partidos y el comité político: la vendetta que prepara el PS contra el gobierno, el FA y el PC

    “Nos quieren echar la culpa”: Las declaraciones que realizaron los hijos de Julia Chuñil antes de su detención

    Casa propia a la vista: el Banco Central observa un repunte en la demanda por créditos para la vivienda
    Negocios

    Casa propia a la vista: el Banco Central observa un repunte en la demanda por créditos para la vivienda

    Cencosud invertirá US$600 millones en 2026 para acelerar su crecimiento en todos los mercados

    El formidable rally de los metales continúa en 2026: oro, plata y cobre llegan a nuevos récords

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard
    Tendencias

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Pep Guardiola estalla en Inglaterra pese al triunfo del Manchester City: “No son capaces de tomar una decisión”
    El Deportivo

    Pep Guardiola estalla en Inglaterra pese al triunfo del Manchester City: “No son capaces de tomar una decisión”

    Ruy Barbosa se ve obligado a abandonar el Dakar tras sufrir una fuerte caída en la décima etapa

    Del orden de Ferguson al desconcierto permanente en una década: diez técnicos y la crisis eterna del Manchester United

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters
    Cultura y entretención

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    El famoso podcast sobre Charly García llega como concierto a Chile con “La Canción Sin Fin”

    Rod Lewis, el texano que toma la delantera para la explotación de riquezas de Venezuela
    Mundo

    Rod Lewis, el texano que toma la delantera para la explotación de riquezas de Venezuela

    Francia abrirá en febrero un consulado en Groenlandia para estar “más presente” ante las amenazas de Trump

    Irán pide a la ONU que condene el apoyo de Trump a los manifestantes y su “injerencia”

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender