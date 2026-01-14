Gobierno señala que detenido por disparar a carabineros en megatoma no ha recibido pensión de gracia por el estallido

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, abordó esta jornada el desalojo que se ha llevado a cabo en los últimos días de la megatoma de San Antonio, explicando los avances hasta ahora, así como también el caso del hombre detenido por disparar contra carabineros durante este proceso y que recibiría pensión de gracia por el estallido social.

Consultado al respecto, Ramos destacó que el día de ayer se llevó a cabo el desalojo de la parcela número 13, el cual fue “mucho más complicado” ya que “había una minoría, un grupo muy pequeño, pero muy peligroso, con armas de fuego vinculados al microtráfico y al narcotráfico”.

“Por lo tanto eso implicó operativos distintos de parte de las fuerzas de seguridad como el GOPE, que aparte de los detenidos durante la mañana por los incidentes que tenían que ver con barricadas y con la resistencia que se hizo para el desalojo del lugar, en la tarde el GOPE llevó a cabo un operativo donde logró detener a cuatro sujetos más vinculados a las acciones más violentas que se llevaron a cabo de carabineros", detalló.

Gracias a todo el trabajo, indicó, se tomó posesión ya de la parcela 11, y ahora la parcela 13 -que fue el lugar de desalojo de ayer- ya tiene un 85-90% de demolición de sus viviendas.

Por otra parte, y consultado sobre este detenido en el desalojo que recibiría pensión de gracia por el estallido social, Ramos aclaró que lo que tienen como información es que “efectivamente estaba dentro del listado de las personas que están susceptibles de recibir una pensión”.

Sin embargo, indicó, “entendemos que no ha recibido la pensión, en ningún caso”.

En esto, la autoridad de gobierno expresó que esta indemnización es analizable, en cuanto si la persona comete algún delito o pueda estar condenado.

“Hay ciertos criterios que se tienen que aplicar mediante la Justicia, que eso es lo que se está investigando ahora, que evidentemente haría que ese beneficio, esa indemnización, digamos, por cualquier tipo de daño, fuese ser analizable”, afirmó tajante.

Y continuó: “Es importante separar las cosas: los daños que pueda haber generado a cualquier tipo de víctima de trauma ocular deben tener un trato especial por parte del Estado de Chile, así lo han venido haciendo, y también es importante recordar que el proceso de pensiones partió en el gobierno anterior, al cual nosotros hemos estado dándole curso y mejorado las maneras de acreditar y de acompañar también a este tipo de víctimas".

No obstante, indicó, "es incompatible que cualquier persona pueda estar realizando delito o pueda estar condenado frente a la justicia para seguir percibiéndolo".