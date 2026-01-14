Detenido por disparar contra carabineros en desalojo de megatoma de San Antonio recibe pensión de gracia por el estallido social

En el marco de violentos incidentes registrados durante el segundo día de desalojo programado en la megatoma de San Antonio, este martes dos funcionarios de Carabineros resultaron heridos con armas de fuego durante un ataque contra parte del personal que efectuaba el operativo.

Según confirmó el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, y la general Patricia Vásquez, jefa de zona de Valparaíso, un cabo segundo recibió un perdigón en su rodilla, mientras que un sargento fue baleado en uno de sus brazos. Todo esto, durante el desalojo de las parcelas 13 y 15 de la toma.

Producto de estos hechos, personal policial logró la detención de seis personas de nacionalidad chilena, entre ellas dos menores de 15 y 16 años, imputados por homicidio frustrado en contra de Carabineros, además de los delitos de porte de armamento y munición.

Y entre los mayores de edad aprehendidos -tres hombres y una mujer-, llamó la atención la presencia de Bryan Andres Serrano Godoy, de 21 años, quien recibe una pensión de gracia por parte del Estado.

Esto, al ser parte de las 418 personas que recibieron el beneficio por ser víctima de violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social.

Carabineros informó que puso todos los antecedentes del procedimiento a disposición del Ministerio Público, mientras que los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente, para su respectivo control de detención.