El exministro de Energía y Minería de Sebastián Piñera, Laurence Golborne, entregó más detalles este sábado de la labor que desarrollará al interior del Consejo Internacional de la División El Teniente que se conformó para cooperar en las labores de rescate de los 5 mineros que se encuentran actualmente atrapados en la mina subterránea de cobre más grande del mundo.

En una entrevista con T13, Golborne explicó que aceptó inmediatamente el llamado por parte del presidente de Codelco, Máximo Pacheco.

“La labor que creo nosotros que tenemos en este consejo es una labor de apoyo y de soporte y de recomendaciones, basado en mi caso en particular en una experiencia dramática que vivimos hace 15 años atrás”, detalló.

Respecto a las actuales labores de rescate, señaló que se “están haciendo las cosas bien desde el punto de vista técnico”. En ese sentido, enfatizó que en este momento “no es un tema adecuado el estar presionando demasiado por entender qué pasó, por tratar de determinar culpabilidades”.

Golborne considera acertada reacción de Codelco frente a derrumbe en El Teniente y cree que “en cosa de días” habrá mayor información.

“Lo que se necesita hoy día es focalizarnos en los temas relevantes, que es primero las familias y contenerlas adecuadamente en esta situación, acompañarlas en el dolor que están sintiendo y en paralelo, y en forma muy intensa y fuerte, dejar a los técnicos y las personas encargadas en trabajar en lo más relevante, que es encontrarlos y ojalá encontrarlos con vida y rescatarlos”, detalló sobre este último punto.

En ese sentido, Golborne señaló que hasta el momento Codelco ha tenido un manejo acertado de la emergencia, particularmente respecto al manejo que han tenido los equipos técnicos, el apoyo a las familias y la entrega de información.

“Lo que creo que tenemos que hacer nosotros como sociedad es tratar de evitar las especulaciones en esta etapa, porque solo son eso, especulaciones, nadie tiene la información correcta. Codelco no la tiene, ni la gente que opina tampoco, porque no estamos viviendo la situación en directo, y tenemos que esperar el devenir de los acontecimientos”, señaló.

A lo que agregó: “Yo creo que esto, al ritmo que está avanzando Codelco, puede tener noticias relativamente rápido, me refiero en cosas de días. No creo que tengamos una situación donde en el caso de la mina San José nos demoramos 17 días en saber si había alguna persona viva o no. Yo espero que aquí sea más rápido por las características del accidente y por la tecnología que ustedes mencionan que ha evolucionado en estos años”.