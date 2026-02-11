GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

A días del aniversario 485 de la ciudad de Santiago, el Gobierno Regional Metropolitano comunicó la suspensión del show cultural Santiago Te Amo, fijado para el sábado 14 de febrero y el cual había motivado un amplio despliegue publicitario tanto en la vía pública (paraderos) como en redes sociales, que estaba fijado para este sábado 14.

La fiesta que prometía convertirse en el evento cultural de febrero con motivo del aniversario de Santiago, no se realizará por motivos que no fueron del todo especificados.

La información fue confirmada a través de las redes sociales del Gobierno de Santiago este lunes a eso de las 19 horas, a cinco días de la fiesta que tendría lugar en el eje Alameda y que contaría con la asistencia de artistas, replicando la puesta en escena del año 2025.

El organismo encabezado por Claudio Orrego señaló que “en relación con el evento cultural Santiago Te Amo, programado para conmemorar un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad, informamos que, por razones ajenas a la voluntad de esta institución, no será posible realizar la actividad durante el presente año”.

“Agradecemos la disposición y compromiso de artistas, gestores y productoras que participaron en su desarrollo, así como el respaldo mayoritario del Consejo Regional Metropolitano (CORE), reflejo de un compromiso transversal con la cultura y el patrimonio de la región”, agregó el organismo.

Asimismo, reiteraron su compromiso con la promoción cultural y con “el fortalecimiento de los espacios públicos como lugares de encuentro y celebración para la ciudadanía”.

Las razones tras la suspensión

De acuerdo a una carta a la que accedió La Tercera, la cancelación del evento se realizó por la falta de toma de razón de la Contraloría General de la Repúblico por el traspaso de recursos hacia la organizadora del evento, la Fundación Teatro a Mil.

En la misiva, fechada al 23 de enero, se dirige el administrador regional del Gobierno de Santiago, Manuel Gallardo, en su calidad de gobernador subrogante, a la directora ejecutiva de la fundación, Carmen Romero.

En la carta se detalla que “como es de su conocimiento, con fecha 15 de diciembre de 2025, se suscribió el convenio de transferencia de recursos, iniciativa denominada “Fiesta Santiago Te Amo”, a realizarse el 14 de febrero de 2026, con cargo al Subtítulo 24, bajo la modalidad de asignación directa conforme a la glosa 07 común de la partida de los gobiernos regionales de la Ley N°21.722 de presupuesto para el sector público año 2025, cuya iniciativa fue aprobada por Acuerdo N°347, adoptado en Sesión Ordinaria Nº22 celebrada con fecha 26 de noviembre de 2025, del Consejo Regional Metropolitano".

Así, el Gore de la RM buscaba traspasar hasta $ 700 millones a la fundación de manera directa para realizar por segunda vez la fiesta de aniversario, por lo que Contraloría debía realizar toma de razón.

“Conforme a la Resolución N° 36, de 2024, de la Contraloría General de la República, la resolución que aprueba dicho convenio, para surtir efectos jurídicos, requería la toma de razón de dicho acto administrativo, el que fue ingresado a dicho trámite el 02 de enero de 2026″, agrega la carta.

Con todo, el gobernador (s) manifestó que “en tales términos, con fecha 14 de enero de 2026, se recibió una comunicación de la División de Contabilidad y Finanzas Públicas del aludido ente de control, en que se comunica que, a criterio de la entidad fiscalizadora, se interpretaba que la Entidad Receptora de los fondos, para efectos de este convenio, tenía la calidad de ejecutora de políticas públicas y no de beneficiario directo, conforme lo establecido en el artículo 3° de la Resolución N° 72 de 2025, de la Dirección de Presupuestos, requiriendo al efecto su retiro del trámite de toma de razón, lo que ocurrió el 19 de enero de 2026″.