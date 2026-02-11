SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    El organismo encabezado por Claudio Orrego señaló que la responsabilidad en la cancelación es ajena al gobierno regional, esto luego de comunicar que el evento no se realizaría a cinco días de la fecha fijada.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Referencial. Santiago Te Amo edición 2025.

    A días del aniversario 485 de la ciudad de Santiago, el Gobierno Regional Metropolitano comunicó la suspensión del show cultural Santiago Te Amo, fijado para el sábado 14 de febrero y el cual había motivado un amplio despliegue publicitario tanto en la vía pública (paraderos) como en redes sociales, que estaba fijado para este sábado 14.

    La fiesta que prometía convertirse en el evento cultural de febrero con motivo del aniversario de Santiago, no se realizará por motivos que no fueron del todo especificados.

    La información fue confirmada a través de las redes sociales del Gobierno de Santiago este lunes a eso de las 19 horas, a cinco días de la fiesta que tendría lugar en el eje Alameda y que contaría con la asistencia de artistas, replicando la puesta en escena del año 2025.

    El organismo encabezado por Claudio Orrego señaló que “en relación con el evento cultural Santiago Te Amo, programado para conmemorar un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad, informamos que, por razones ajenas a la voluntad de esta institución, no será posible realizar la actividad durante el presente año”.

    “Agradecemos la disposición y compromiso de artistas, gestores y productoras que participaron en su desarrollo, así como el respaldo mayoritario del Consejo Regional Metropolitano (CORE), reflejo de un compromiso transversal con la cultura y el patrimonio de la región”, agregó el organismo.

    Asimismo, reiteraron su compromiso con la promoción cultural y con “el fortalecimiento de los espacios públicos como lugares de encuentro y celebración para la ciudadanía”.

    Las razones tras la suspensión

    De acuerdo a una carta a la que accedió La Tercera, la cancelación del evento se realizó por la falta de toma de razón de la Contraloría General de la Repúblico por el traspaso de recursos hacia la organizadora del evento, la Fundación Teatro a Mil.

    En la misiva, fechada al 23 de enero, se dirige el administrador regional del Gobierno de Santiago, Manuel Gallardo, en su calidad de gobernador subrogante, a la directora ejecutiva de la fundación, Carmen Romero.

    En la carta se detalla que “como es de su conocimiento, con fecha 15 de diciembre de 2025, se suscribió el convenio de transferencia de recursos, iniciativa denominada “Fiesta Santiago Te Amo”, a realizarse el 14 de febrero de 2026, con cargo al Subtítulo 24, bajo la modalidad de asignación directa conforme a la glosa 07 común de la partida de los gobiernos regionales de la Ley N°21.722 de presupuesto para el sector público año 2025, cuya iniciativa fue aprobada por Acuerdo N°347, adoptado en Sesión Ordinaria Nº22 celebrada con fecha 26 de noviembre de 2025, del Consejo Regional Metropolitano".

    Así, el Gore de la RM buscaba traspasar hasta $ 700 millones a la fundación de manera directa para realizar por segunda vez la fiesta de aniversario, por lo que Contraloría debía realizar toma de razón.

    “Conforme a la Resolución N° 36, de 2024, de la Contraloría General de la República, la resolución que aprueba dicho convenio, para surtir efectos jurídicos, requería la toma de razón de dicho acto administrativo, el que fue ingresado a dicho trámite el 02 de enero de 2026″, agrega la carta.

    Con todo, el gobernador (s) manifestó que “en tales términos, con fecha 14 de enero de 2026, se recibió una comunicación de la División de Contabilidad y Finanzas Públicas del aludido ente de control, en que se comunica que, a criterio de la entidad fiscalizadora, se interpretaba que la Entidad Receptora de los fondos, para efectos de este convenio, tenía la calidad de ejecutora de políticas públicas y no de beneficiario directo, conforme lo establecido en el artículo 3° de la Resolución N° 72 de 2025, de la Dirección de Presupuestos, requiriendo al efecto su retiro del trámite de toma de razón, lo que ocurrió el 19 de enero de 2026″.

    “Conforme a lo antes señalado, y debido a la proximidad de la fecha de ejecución de la iniciativa, mediando gestiones con el Organismo de Control y de lo acotado de los plazos para una insistencia formal para abordar la interpretación aludida, es que este Gobierno Regional, lamenta informar que ha desistido de continuar con la ejecución de la iniciativa para el día 14 de febrero de 2026, estando impedida de transferir los recursos para subvencionar la iniciativa", finaliza.

    Más sobre:GORE RMClaudio OrregoSantiago Te AmoAniversario Santiago

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Petro denuncia que huyó de un intento de asesinato en su contra mientras volaba en helicóptero junto a sus hijos

    Detienen a funcionario de Carabineros tras denuncia por VIF en pleno centro de Santiago

    Dueños detectaron robo por cámaras: detienen a dos delincuentes con amplio prontuario tras irrumpir en vivienda en Vitacura

    Soy experta en Confianza y Seguridad de Google y esto debes saber al darle a tus hijos su primer teléfono

    Hungría lidera el Índice de Percepción de la Corrupción en la Unión Europea

    Alejandro Ferreiro: “La corrupción no va a desaparecer, por eso necesitamos más instituciones, controles y transparencia”

    Lo más leído

    1.
    Enfrentamientos, barricadas y 14 detenidos: el saldo de la tercera fase de operativo en barrio Meiggs

    Enfrentamientos, barricadas y 14 detenidos: el saldo de la tercera fase de operativo en barrio Meiggs

    2.
    Poco frecuente, pero mortal: qué se sabe del joven que dio positivo por Hanta y murió ayudando a damnificados de Penco

    Poco frecuente, pero mortal: qué se sabe del joven que dio positivo por Hanta y murió ayudando a damnificados de Penco

    3.
    Hombre fallece ahogado en playa Caleta Abarca de Viña del Mar tras ser sacado del mar inconsciente por salvavidas

    Hombre fallece ahogado en playa Caleta Abarca de Viña del Mar tras ser sacado del mar inconsciente por salvavidas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización
    Chile

    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    Detienen a funcionario de Carabineros tras denuncia por VIF en pleno centro de Santiago

    Dueños detectaron robo por cámaras: detienen a dos delincuentes con amplio prontuario tras irrumpir en vivienda en Vitacura

    La tajada del mercado de telecomunicaciones con el que se queda Millicom
    Negocios

    La tajada del mercado de telecomunicaciones con el que se queda Millicom

    Quién es Xavier Niel, el multimillonario tras la compra de Telefónica Chile

    Producción de cobre de Escondida sobrepasó a la suma de las siete divisiones de Codelco por primera vez en la historia

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona
    Tendencias

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona

    El Super Bowl como motor del marketing: cómo las marcas salieron “jugando” con Bad Bunny

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Un castigo inédito: la sanción del Tribunal de Disciplina a la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional
    El Deportivo

    Un castigo inédito: la sanción del Tribunal de Disciplina a la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional

    West Ham corta racha de victorias de Manchester United y el hincha viral seguirá sin cortarse el cabello

    Alejandro Tabilo y Tomás Barrios sufren para seguir avanzando en el ATP de Buenos Aires

    Soy experta en Confianza y Seguridad de Google y esto debes saber al darle a tus hijos su primer teléfono
    Tecnología

    Soy experta en Confianza y Seguridad de Google y esto debes saber al darle a tus hijos su primer teléfono

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok

    Pokémon celebra 30 años con una invitación para elegir a tu “favorito”

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género
    Cultura y entretención

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género

    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    Petro denuncia que huyó de un intento de asesinato en su contra mientras volaba en helicóptero junto a sus hijos
    Mundo

    Petro denuncia que huyó de un intento de asesinato en su contra mientras volaba en helicóptero junto a sus hijos

    Hungría lidera el Índice de Percepción de la Corrupción en la Unión Europea

    Israel intensifica sus planes para aumentar el control sobre Cisjordania y pone a prueba plan de paz de Washington

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl