Grupo de personas queda aislado en pozas termales del Cajón del Maipo tras caída de nieve

La tarde de este domingo, desde la Delegación Presidencial Regional (DPR) Metropolitana confirmaron que un grupo de personas resultó aislado en el sector de Baños Colina, en el Cajón del Maipo, a raíz de la caída de nieve.

A través de un comunicado, el delegado presidencial Gonzalo Durán destacó que durante los últimos días se habían emitido alertas preventivas relacionadas con las condiciones climáticas en la cordillera.

Junto con ello, precisó: “ Las personas permanecen en un refugio privado y, según la información recabada, cuentan con calefacción, alimentación y condiciones adecuadas de resguardo. No existen emergencias de salud ni de riesgo vital asociado ”.

Durán comentó que el aislamiento de los afectados justamente se dio por la acumulación de nieve en al ruta de acceso y “cuya habilitación corresponde a los administradores del recinto. Hasta ahora, estos no han dispuesto de maquinaria para el despeje”.

En tanto, desde la DPR Metropolitana se solicitó al Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad, disponer de equipos para mantener despejado el Camino al Volcán, una vía pública que conecta con el sector. Esto para poder facilitar el eventual desplazamiento seguro de las personas.

Haciendo referencia a lo señalado por el jefe de Gestión del Riesgo de Desastres de San José de Maipo, Durán indicó que existe la posibilidad de que las personas sean trasladadas durante la mañana de este lunes, siendo apoyados por el Club Alemán de Andinismo, a través de motos de nieve.

“En caso de que se presente alguna situación de salud o emergencia, se activarán de inmediato los protocolos para un rescate aéreo”, sumó el delegado presidencial.

Al cierre, enfatizó: “Queremos transmitir tranquilidad a la comunidad: la situación está bajo monitoreo constante, no reviste carácter de emergencia vital y se están evaluando todas las medidas necesarias para resguardar el bienestar de quienes se encuentran en el lugar”.