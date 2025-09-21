SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Grupo de personas queda aislado en pozas termales del Cajón del Maipo tras caída de nieve

Según adelantaron desde la Delegación Presidencial Metropolitana, los afectados podrían ser sacados del lugar durante la mañana del lunes, pero aclararon que no hay emergencias de salud hasta al momento.

Por 
Sebastián Yeza
Foto: Instagram @termasvalledecolina

La tarde de este domingo, desde la Delegación Presidencial Regional (DPR) Metropolitana confirmaron que un grupo de personas resultó aislado en el sector de Baños Colina, en el Cajón del Maipo, a raíz de la caída de nieve.

A través de un comunicado, el delegado presidencial Gonzalo Durán destacó que durante los últimos días se habían emitido alertas preventivas relacionadas con las condiciones climáticas en la cordillera.

Junto con ello, precisó: “Las personas permanecen en un refugio privado y, según la información recabada, cuentan con calefacción, alimentación y condiciones adecuadas de resguardo. No existen emergencias de salud ni de riesgo vital asociado”.

Durán comentó que el aislamiento de los afectados justamente se dio por la acumulación de nieve en al ruta de acceso y “cuya habilitación corresponde a los administradores del recinto. Hasta ahora, estos no han dispuesto de maquinaria para el despeje”.

En tanto, desde la DPR Metropolitana se solicitó al Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad, disponer de equipos para mantener despejado el Camino al Volcán, una vía pública que conecta con el sector. Esto para poder facilitar el eventual desplazamiento seguro de las personas.

Haciendo referencia a lo señalado por el jefe de Gestión del Riesgo de Desastres de San José de Maipo, Durán indicó que existe la posibilidad de que las personas sean trasladadas durante la mañana de este lunes, siendo apoyados por el Club Alemán de Andinismo, a través de motos de nieve.

“En caso de que se presente alguna situación de salud o emergencia, se activarán de inmediato los protocolos para un rescate aéreo”, sumó el delegado presidencial.

Al cierre, enfatizó: “Queremos transmitir tranquilidad a la comunidad: la situación está bajo monitoreo constante, no reviste carácter de emergencia vital y se están evaluando todas las medidas necesarias para resguardar el bienestar de quienes se encuentran en el lugar”.

De parte de Termas Valle de Colina, a través de Instagram, comentaron que “nos quedamos con personas aisladas en nuestras instalaciones, queremos aclarar que están todas resguardadas en nuestro refugio, sanas y salvas”.

Lee también:

Más sobre:Cajón del MaipoNieveDPR MetropolitanaGonzalo DuránSan José de MaipoDelegación Presidencial MetropolitanaBaños Colina

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Por “operación contra narcoterroristas”: República Dominicana y EE.UU. incautan 377 paquetes de cocaína

Comunidad Palestina en Chile celebra reconocimiento internacional y exige acciones concretas contra Israel

Ingreso de 120 mil autos “chutos” al año en Bolivia: parlamentarios de comisión de seguridad levantan alertas y emplazan al gobierno

La expectativas de diputados de la Comisión de RR.EE. por discurso del Presidente Boric ante la Asamblea General de la ONU

Reciclan casi 20 toneladas de basura tras cinco días de celebraciones en las fondas del Parque O’Higgins de Santiago

Tres personas lesionadas tras una riña durante el último día de la fiesta de La Pampilla en Coquimbo

Lo más leído

1.
La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

2.
Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

3.
Actualizan estado de salud de carabinero accidentado tras caer de su caballo en el Parque Padre Hurtado

Actualizan estado de salud de carabinero accidentado tras caer de su caballo en el Parque Padre Hurtado

4.
Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

5.
Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”

Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Hasta 35º grados: pronostican altas temperaturas para la región de Atacama

Hasta 35º grados: pronostican altas temperaturas para la región de Atacama

Tras el fin de Fiestas Patrias: cuántos días feriados le quedan al 2025

Tras el fin de Fiestas Patrias: cuántos días feriados le quedan al 2025

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Grupo de personas queda aislado en pozas termales del Cajón del Maipo tras caída de nieve
Chile

Grupo de personas queda aislado en pozas termales del Cajón del Maipo tras caída de nieve

Comunidad Palestina en Chile celebra reconocimiento internacional y exige acciones concretas contra Israel

Ingreso de 120 mil autos “chutos” al año en Bolivia: parlamentarios de comisión de seguridad levantan alertas y emplazan al gobierno

Eduardo Guerrero, a dos años del fraude a Primus Capital: “Ha sido la experiencia profesional más difícil de mi vida”
Negocios

Eduardo Guerrero, a dos años del fraude a Primus Capital: “Ha sido la experiencia profesional más difícil de mi vida”

Gasto público: Es hora de actuar

Klaus Schmidt-Hebbel: “Estoy seguro que Marcel no hubiese cometido los errores de los ministros actuales y del Presidente en el debate con el BC”

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño
Tendencias

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las siete maravillas del mundo

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Barcelona golea al Getafe y no le pierde pisada al líder Real Madrid
El Deportivo

Barcelona golea al Getafe y no le pierde pisada al líder Real Madrid

Tras quedar fuera del Mundial Sub 20: Damián Pizarro debuta en la liga francesa con un empate

Las mellizas Abraham siguen haciendo historia en el remo tras inscribirse en las semifinales del Mundial de Shanghái

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Bullicio y serenidad
Cultura y entretención

Bullicio y serenidad

Monja y poeta: un relato de Jaime Bayly

Pedro Mairal, escritor argentino: “La verdad, no soy optimista, me parece que hay una furia en el aire”

Por “operación contra narcoterroristas”: República Dominicana y EE.UU. incautan 377 paquetes de cocaína
Mundo

Por “operación contra narcoterroristas”: República Dominicana y EE.UU. incautan 377 paquetes de cocaína

Macron exige liberar a los rehenes israelíes como condición para abrir una embajada en Palestina

Reportan que alrededor de 120 mil automóviles “chutos” ingresan por año a Bolivia

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención