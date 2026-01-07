SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Hasta 36° C: declaran alerta roja por calor extremo en regiones de El Maule y Biobío

    Las alertas decretadas por Senapred se dan tras el pronóstico de altas temperaturas para los próximos días en la zona centro-sur.

    Cristóbal Palacios 
    Cristóbal Palacios
    Foto: archivo / referencial.

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la Región del Biobío producto de una ola de calor que se pronostica entre el miércoles 7 y el sábado 10 de enero, y que traerá temperaturas de hasta 36° Celsius.

    De acuerdo con información de la Dirección Meteorológica, se encuentra vigente un aviso por “evento de altas temperaturas en la cordillera de la Costa, valle y precordillera de la región”.

    Así, se proyectan las siguientes máximas para la zona en grados Celsius:

    Miércoles 7 de enero

    Cordillera de la Costa: 31 - 33

    Valle 33 - 35

    Precordillera 33 - 35

    Jueves 8 de enero

    Cordillera de la Costa: 31 - 33

    Valle 33 - 35

    Precordillera 33 - 35

    Viernes 9 de enero

    Cordillera de la Costa: 31 - 33

    Valle 33 - 35

    Precordillera 33 - 35

    Sábado 10 de enero

    Cordillera de la Costa: 31 - 33

    Valle 34 - 36

    Precordillera 34 - 36

    Recomendaciones

    Así, tras coordinarse con la Delegación Presidencial Regional del Biobío, la dirección regional de Senapred canceló la alerta amarilla regional por calor intenso, que se mantuvo vigente desde el lunes 5 de enero y declaró alerta roja regional por calor extremo, la que se mantendrá vigente hasta que las condiciones lo ameriten.

    Desde Senapred informaron que con la declaración de alerta roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar, dada la extensión y severidad del evento.

    Asimismo, recomendaron a la población protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor extremo, con especial atención a la población más vulnerable, a quienes llamaron a limitar su exposición al sol y mantener su hidratación. Además, aconsejaron a la ciudadanía estar informada a través de los medios de comunicación respecto del pronóstico del tiempo.

    Región del Maule

    La alerta decretada para la Región del Biobío se suma a otra similar emitida horas antes en la jornada para la Región del Maule, la que también registrará altas temperaturas entre el miércoles y el sábado.

    Así, para la cordillera de la Costa, valle y precordillera se pronostican máximas entre 30 y 34° C para el período.

