Hasta Labubus falsificados: realizan operativo en bodega que almacenaba y comercializaba artículos piratas en Estación Central

Durante la jornada de este jueves personal de Carabineros llevó a cabo un operativo policial en una bodega ubicada en Estación Central, la cual surtía de artículos falsificados a diferentes comercios, incluidos algunos de barrio Meiggs.

Según explicó el mayor de Carabineros, Fernando Aguirre, de la 2ª Comisaría Santiago Central, “se logra establecer la existencia de una bodega al interior la cual lleva a cabo la comercialización al público de diversas especies, detectando la presencia de objetos establecidos en la denuncia que corresponden principalmente a juguetes o diversos otros elementos con estampados correspondientes a productos infantiles, especialmente a un dibujo que está muy de moda entre los niños, que es Labubu”.

De acuerdo a la información entregada por Carabineros, el operativo se gestó a raíz de una denuncia y en el lugar se llevaba a cabo el almacenaje de los productos, así como su comercialización al por mayor.

“Principalmente este local lleva a cabo el almacenaje y posterior también comercialización en este recinto, al por mayor, de diversos productos correspondientes a este dibujo y algunos otros”, señalaron.

Finalmente, según apuntaron desde Carabineros “dentro de los elementos que se están verificando en la denuncia y que también van a ser investigados por parte de la sección de investigación policial, es la comercialización de estos productos en el barrio Meigs”.