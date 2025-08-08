“Hemos bajado a cuatro niveles”: fiscal Cubillos detalla avances en investigación de tragedia en El Teniente

El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, abordó los avances en la investigación de la tragedia ocurrida en la mina El Teniente que dejó a seis trabajadores fallecidos.

El persecutor indicó que sostuvieron una reunión de trabajo con personal de Codelco para ver cuestiones técnicas. “ Necesitábamos que nos explicaran varios conceptos, varias formas de operación y planificación al interior de la mina, cosas que han ido surgiendo a raíz de la investigación”, indicó Cubillos.

“ Hemos bajado a cuatro niveles, que son niveles también dañados , distintos de los niveles donde sucedieron las lesiones y los fallecidos. Y la idea es fijar fotográfica planimétricamente y también por video todos estos lugares para posteriormente también hacer un análisis y establecer todo el plano de daño”, planteó el persecutor.

El fiscal Cubillos afirmó que eso es algo que también solicitaron realizar a Codelco y al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

Respecto a los académicos que ayudaran con la investigación, el persecutor indicó que “es importante porque ellos nos permiten ir haciendo las consultas desde el área técnica”.