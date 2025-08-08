SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

“Hemos bajado a cuatro niveles”: fiscal Cubillos detalla avances en investigación de tragedia en El Teniente

El persecutor mencionó que realizaron una reunión con personal de Codelco para que les explicaran "varios conceptos, varias formas de operación y planificación al interior de la mina".

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, abordó los avances en la investigación de la tragedia ocurrida en la mina El Teniente que dejó a seis trabajadores fallecidos.

El persecutor indicó que sostuvieron una reunión de trabajo con personal de Codelco para ver cuestiones técnicas. “Necesitábamos que nos explicaran varios conceptos, varias formas de operación y planificación al interior de la mina, cosas que han ido surgiendo a raíz de la investigación”, indicó Cubillos.

Hemos bajado a cuatro niveles, que son niveles también dañados, distintos de los niveles donde sucedieron las lesiones y los fallecidos. Y la idea es fijar fotográfica planimétricamente y también por video todos estos lugares para posteriormente también hacer un análisis y establecer todo el plano de daño”, planteó el persecutor.

El fiscal Cubillos afirmó que eso es algo que también solicitaron realizar a Codelco y al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

Respecto a los académicos que ayudaran con la investigación, el persecutor indicó que “es importante porque ellos nos permiten ir haciendo las consultas desde el área técnica”.

“Nos van señalando qué son las cosas a las que debemos poner atención, las que debemos consultar, los elementos que son importantes para la investigación desde el área de su experticia. Y sin duda eso va a ser relevante para la investigación y para lo que viene después”, aseveró el fiscal Cubillos.

Más sobre:El TenienteCodelcoFiscalíaAquiles Cubillos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile

Sondeo Descifra: 32% cree que ME-O le quita votos a Jara y 39% que Parisi a Matthei

Las Condes y Lo Barnechea se mantienen en pie de guerra contra alza del aporte al Fondo Común Municipal

Escuelas, cruceros y hasta moteles: Cómo la ciudad brasileña de Bélem enfrenta la falta de camas para la COP30

Partido de Jaime Mulet propone a Fulvio Rossi y Alejandro Navarro como candidatos al Congreso

Rivalidad entre “lotes” y alta demanda de cupos parlamentarios agitan la caldera del Frente Amplio

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

3.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

4.
Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

5.
Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Servicios

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Rivalidad entre “lotes” y alta demanda de cupos parlamentarios agitan la caldera del Frente Amplio
Chile

Rivalidad entre “lotes” y alta demanda de cupos parlamentarios agitan la caldera del Frente Amplio

Rechazo por Calisto y nudos en Coquimbo y Malleco: los pendientes del acuerdo entre Chile Vamos y Demócratas

Semana negra de Jara enciende las alertas en el oficialismo y abre cuestionamientos por falta de relato

La elección de Sonami tiene pimienta: el actual presidente contra un histórico dirigente
Negocios

La elección de Sonami tiene pimienta: el actual presidente contra un histórico dirigente

Sorpresivo IPC de julio reduce las posibilidades de que el Banco Central recorte la tasa de interés en septiembre

Sindicatos bancarios en pie de guerra por eliminación del feriado bancario: se preparan para una “gran paralización”

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT
Tendencias

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

Qué se sabe de la orden de Trump que permitiría al ejército de EEUU combatir a los carteles de la droga extranjeros

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

Jugadores vs. árbitros: el golpe de timón de Roberto Tobar a los jueces en medio de la crisis que revuelve al fútbol
El Deportivo

Jugadores vs. árbitros: el golpe de timón de Roberto Tobar a los jueces en medio de la crisis que revuelve al fútbol

Manuel Mayo explica por qué no llegó Eduardo Vargas a la U

¿Vuelve a Chile? Gustavo Quinteros reaparece y entrega luces de su futuro

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile
Cultura y entretención

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka

El escritor colombiano Tomás González es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025

Netanyahu expresa su “decepción” al canciller de Alemania por el “embargo de armas” a Israel
Mundo

Netanyahu expresa su “decepción” al canciller de Alemania por el “embargo de armas” a Israel

Trump autoriza al Pentágono a usar fuerza militar para atacar a carteles de droga latinoamericanos

India cancela planes para comprar armas a Estados Unidos tras aranceles de Trump

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
Paula

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?