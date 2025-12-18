“Hemos escuchado solo a personas opositoras”: los 20 expositores del FES en el Senado que no contentan al ministro Cataldo

Este miércoles se llevó a cabo una nueva sesión de la Comisión de Educación del Senado con la idea de seguir discutiendo sobre el proyecto de ley del gobierno que propone un nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES), para dejar atrás el Crédito con Aval del Estado (CAE). A la instancia esta vez fueron invitados como expositores Juan Eduardo Vargas, rector de la U. Finis Terrae y exsubsecretario de Educación Superior, y Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP y consejera del Consejo Nacional de Educación.

Y mientras Vargas presentó serios reparos al proyecto en general, argumentando sobre sus consecuencias negativas y el efecto que tendrá en estudiantes e instituciones, Eyzaguirre cerró su presentación señalando que “el statu quo es muy malo, hoy el CAE le cuesta muy caro al Estado de Chile (...). Yo creo que no podemos seguir esperando, pero hay que hacerlo bien”.

Con ellos son ya 20 los expositores que ha tenido la comisión , donde el debate arrancó formalmente el 5 de noviembre con un seminario que, buscando maximizar el tiempo, reunió a 15 de ellos en la sala de sesiones de la Cámara Alta.

Pero a pesar de la veintena de personas que se han hecho parte de la instancia, algunos tras pedir audiencia y otros invitados por los senadores de la comisión, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dejó ver en la última sesión su disconformidad con quienes han llegado a dar su mirada.

“ No hemos escuchado opiniones que digan que el FES es bueno, básicamente porque hemos escuchado solo personas opositoras que han venido a exponer , lo que no quiere decir que esté en desacuerdo con parte de las cosas que han planteado; al revés, comparto algunas de esas cosas y tanto es así que estamos trabajando sobre ese tipo de modificaciones”, dijo cuando se le dio la palabra, sumando que “claramente no he escuchado a nadie que respalde el FES porque efectivamente, políticamente no está esa condición. Para efectos de precisar bien, políticamente, cómo se ha dado el debate hasta ahora en las audiencias”.

Ante esto, el senador Gustavo Sanhueza (UDI), presidente de la comisión, salió al paso: “ Aclararle que los expositores se van dando en la medida en que pidieron audiencia ; para aclarar cómo es el procedimiento, para que se vea que no hay ninguna intencionalidad ni sesgo. No es tómbola, es por orden de llegada, el secretario va seleccionando”, dijo.

Pero, ¿quiénes han expuesto en la Comisión de Educación del Senado? ¿Realmente son “personas opositoras”, como dijo el ministro Cataldo?

En el seminario de inicios de noviembre abrió los fuegos Bruce Chapman, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la U. Nacional de Australia. Junto a él expuso Lorraine Dearden, experta en modelos de financiamiento estudiantil y académica de University College London, y el chileno Héctor Ríos, investigador del Centro de Economía y Sociedad de la Universidad Central y miembro del equipo investigativo de ella. Los tres fueron parte de los expertos convocados por el Mineduc para analizar su proyecto y todos se mostraron favorables a la propuesta si es que se le hacen ajustes.

Ese día también expuso Santiago Montiel, investigador de Horizontal, un centro de estudios ligado a Evópoli; María Paz Arzola, investigadora de Libertad y Desarrollo, centro de estudios que tiene sus cimientos en la UDI; y Carlos Williamson, director de CLAPES UC y consejero del Consejo Nacional de Educación. Todos presentaron críticas profundas al proyecto.

Ese 5 de noviembre otro de los expositores fue Sergio Bitar, militante del PPD, exministro de Educación de Lagos y uno de los padres del CAE. El exsenador sugirió legislar, pero implementando la ley progresivamente. “Un rechazo en general a la ley generará retardos excesivos, abrirá espacio para un proyecto indefinido. Sería un error político importante”, dijo.

Del mismo modo, siete rectores de universidades también expresaron sus opiniones en aquel seminario. Las miradas fueron disímiles. Por ejemplo, Nelson Vásquez, rector de la UC de Valparaíso (PUCV), aseveró que el proyecto “quiso resolver materias de alta complejidad”, que se podrían haber resuelto de otras maneras y puso sobre la mesa la idea de separar el proyecto de la solución al CAE. Tras él vino José Antonio Guzmán, rector de la U. de los Andes, quien señaló que “este proyecto como conocemos nos preocupa porque puede afectar la vocación de excelencia y el derecho a la autonomía universitaria”.

Después de Guzmán vino el turno de Juan Yuz, rector de la U. Federico Santa María y presidente de la Red G9 de universidades, quien planteó inquietudes. Él, en alusión al rector Vásquez, aseguró que la propuesta de separar la solución al CAE no es de consenso ni en el G9 -del que también es parte la PUCV- ni en el Consejo de Rectores. En tanto, Julio Castro, rector de la UNAB, se preguntó: “¿Es un buen proyecto? No. Beneficia a estudiantes? No".

Por su parte, el rector de la U. Central y presidente de la Corporación de Universidades Privadas, Santiago González, más se refirió a las mejoras que debería tener el proyecto; mientras que Carlos Saavedra, de la U. de Concepción, aseveró que “no hay ninguna posibilidad de que el CAE siga existiendo en la forma que hoy opera”, sumando que el FES constituye un avance, pero presenta desafíos. “Como Comité Ejecutivo (del Cruch) hemos indicado la relevancia de que se pueda avanzar en la discusión legislativa del proyecto”, cerró.

Finalmente, Osvaldo Corrales, rector de la U. de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades Estatales, expuso que “el CAE está agotado”, valorando algunos aspectos del FES, pero apuntando a que se necesitan cambios.

Y es que, en general, la postura de los rectores, al menos los que componen el Consejo de Rectores, ha sido similar y, de hecho, con la disidencia de la PUC y la UDP tomaron el acuerdo de seguir avanzando junto al gobierno en las indicaciones necesarias. En el Cruch reina que se debe legislar, pero -necesariamente- con cambios al proyecto, algunos profundos. Las críticas a ciertos aspectos del FES siguen existiendo.

Matías Acevedo, exdirector de la Dipres en Piñera II, también expuso para la Comisión de Educación en ese seminario, cuestionando que con el FES se está “tomando un riesgo que no conocemos”, además de decir que el dilema no es CAE o FES.

Así llegó la sesión del 10 de diciembre, hasta donde fue Juan Carlos de la Llera, rector de la Universidad Católica, una de las instituciones que más ferreamente ha mostrado su oposición al proyecto. Su presencia generaba especial expectativa por la voz crítica a la propuesta y por la ascendencia que su opinión tiene para los senadores. También expusieron ese día Sergio Morales, presidente del Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Vertebral, y Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, fundación sin fines de lucro que se adentra en el ámbito de la educación ligada a la actual oposición. Tanto Morales como Rodríguez también mostraron sus reparos al FES.