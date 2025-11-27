BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Con la disidencia de la UC y la UDP, Consejo de Rectores acuerda seguir trabajando indicaciones al FES junto al Mineduc

    Tras la sesión plenaria de este jueves, el Cruch zanjó que la respuesta que el Ejecutivo le había dado a sus observaciones "habilita" a continuar adelante en la búsqueda de consensos, aunque no todas las instituciones estuvieron de acuerdo.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez
    Foto: Comunicaciones UCSC.

    El escenario fue la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC). Hasta ahí llegaron, este jueves 29, representantes de las 30 instituciones que componen el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch). Y de esos 29 -la U. de Aysén no puede participar al tener un administrador provisional-, 27 votaron favorablemente que la respuesta que el Mineduc le había entregado a inicios de esta semana a su “Documento de análisis sobre el nuevo financiamiento público para la Educación Superior (FES)”, permite seguir trabajando junto al Ejecutivo el proyecto. Los únicas que se mostraron en contra fueron las universidades Católica y Diego Portales.

    Hemos concordado como Cruch que, dada la respuesta que ha dado el Mineduc, ésta habilita para seguir trabajando colaborativamente en el mejoramiento del proyecto a través de las indicaciones que se deben hacer (...). Habilita la posibilidad de seguir conversando y llegando a indicaciones que sean compartidas con el Ejecutivo, desde el Consejo”, afirmó el vicepresidente ejecutivo del Cruch y rector de la U. de Tarapacá, Emilio Rodríguez.

    Por su parte, el rector Cristhian Mellado, máxima autoridad de la UCSC, como dueño de casa ahondó que se logró un acuerdo “con el Mineduc para poder avanzar en las indicaciones al proyecto FES, que es un proyecto que nos interesa mucho que pueda seguir avanzando, dado que el CAE no es sostenible en el tiempo”.

    En tal sentido, se acordó que ahora dos comisiones del Cruch entren en acción a trabajar junto a la cartera: la Económica, representada por los rectores Carlos Torres (U. de Talca) y Mellado; y la Jurídica, a cargo de José Antonio Guzmán, rector de la U. de los Andes.

    “No hablaría de negociar”, contextualizó Mellado, quien dijo que lo que hace este acuerdo “es que ahora nos vamos a sentar a la mesa a trabajar” las indicaciones, abordando específicamente la de ampliar los deciles de copago. Hoy sólo está permitido para el décimo, el Mineduc se abrió hacerlo para el noveno y el octavo, pero la propuesta del Cruch es llegar hasta el séptimo. Al respecto, el mismo Mellado señaló que “el ministerio se ha comprometido a trabajar con el Cruch esa indicación y esperamos que la propuesta que tenemos sea acogida y pueda satisfacer lo que hoy el pleno ha acordado y manifestado en ese documento”.

    La autoridad educativa, además, abordó la posición disidente que en todos los tonos ya ha manifestado la U. Católica, donde su rector, Juan Carlos de la Llera, dijo en La Tercera que “de avanzar como está (el FES), ninguna posiblidad de que la PUC se sume”.

    “Cada universidad tiene la libertad de poder manifestar su posición, pero hoy hemos llegado a un acuerdo que es bastante claro que también recoge las preocupaciones de la UC en las 14 indicaciones que tenemos claramente definidas con propuestas concretas para el proyecto de ley”, dijo Mellado.

    Hasta la sesión del Cruch también llegó el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, quien se ha llevado el peso de las tratativas con el mundo de los rectores.

    “Hoy hemos fijado bases habilitantes para una conversación que debe continuar, con el Cruch, en la formulación de las indicaciones que requieren este proyecto. El Cruch ha estimado que nuestra respuesta habilita seguir adelante”, señaló.

    Foto: Comunicaciones UCSC.

    Esa respuesta, entre otras cosas, acepta ampliar el copago, pero descartando al séptimo decil; y se compromete a trabajar en la autonomía institucional, aunque sin especificar qué será incluido finalmente como indicación.

    Más sobre:EducaciónEducación superiorCruchConsejo de RectoresFESCAEMineducPUCUDP

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    Asesores económicos de Jara y Kast vuelven a enfrentarse por recorte fiscal de US$6.000 millones y el gasto social

    Teletón y viajes a regiones: los próximos pasos de Kast y Jara

    Sheinbaum apuesta a alianza con el empresariado para plan de inversiones que frene la caída de la economía mexicana

    Squella se abre a formar coalición con Chile Vamos y libertarios en eventual gobierno de Kast

    Redmi Pad 2 Pro, análisis: un cine de bolsillo por menos de $300.000

    Lo más leído

    1.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    2.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    3.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    4.
    Foro social

    Foro social

    5.
    Aumenta la competencia para Bachelet en su camino a la ONU: Argentina oficializa la candidatura de Rafael Grossi

    Aumenta la competencia para Bachelet en su camino a la ONU: Argentina oficializa la candidatura de Rafael Grossi

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Redmi Pad 2 Pro, análisis: un cine de bolsillo por menos de $300.000

    Redmi Pad 2 Pro, análisis: un cine de bolsillo por menos de $300.000

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Servicios

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao
    Chile

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    Teletón y viajes a regiones: los próximos pasos de Kast y Jara

    Con la disidencia de la UC y la UDP, Consejo de Rectores acuerda seguir trabajando indicaciones al FES junto al Mineduc

    Asesores económicos de Jara y Kast vuelven a enfrentarse por recorte fiscal de US$6.000 millones y el gasto social
    Negocios

    Asesores económicos de Jara y Kast vuelven a enfrentarse por recorte fiscal de US$6.000 millones y el gasto social

    Las últimas alertas del saliente gerente general de AFP Habitat sobre los cambios de la reforma previsional a las inversiones

    El 77% de las empresas Ipsa mejoran sus resultados en 2025 y suman ganancias por casi US$10.000 millones

    Redmi Pad 2 Pro, análisis: un cine de bolsillo por menos de $300.000
    Tendencias

    Redmi Pad 2 Pro, análisis: un cine de bolsillo por menos de $300.000

    Qué hablaron Trump y Takaichi sobre Taiwán tras la conversación del presidente de EEUU con Xi Jinping

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Pellegrini descarta a Isco para el derbi ante el Sevilla: “Han tenido que darle siete puntos de sutura”
    El Deportivo

    Pellegrini descarta a Isco para el derbi ante el Sevilla: “Han tenido que darle siete puntos de sutura”

    En vivo: Chile se enfrenta a Brasil por las clasificatorias al Mundial de Básquetbol Qatar 2027

    Accidentada victoria del Betis en la Europa League: Pellegrini lamenta las lesiones de Isco y Amrabat en la previa del derbi

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel
    Finde

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar
    Cultura y entretención

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things

    Cuarteto Austral se presenta en Sala Master junto a 10 figuras de la música chilena

    Sheinbaum apuesta a alianza con el empresariado para plan de inversiones que frene la caída de la economía mexicana
    Mundo

    Sheinbaum apuesta a alianza con el empresariado para plan de inversiones que frene la caída de la economía mexicana

    Maduro pide a la Fuerza Aérea que esté “alerta” para defender a Venezuela

    Condenan a más de 11 años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida