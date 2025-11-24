Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

El abogado Alex Matute, hermano de Jorge Matute Johns, escribió una carta manifestando su solidaridad con la familia de María Ercira Contreras Mella y recalcando que debe realizarse una “investigación seria” por la adulta mayor desaparecida en una celebración del Día de la Madre de 2024 en Limache.

Alex Matute se reunió en septiembre del año pasado con la familia y desde entonces ha materializado distintas muestras de apoyo.

El 19 de noviembre de 1999, su hermano asistió a la discoteca La Cucaracha de Talcahuano y no se supo nada más de él hasta que en febrero de 2004 encontraron sus restos en la ribera del río Biobío. A fines de 2018 se cerró la investigación del caso sin responsables.

“Hace 26 años vivimos la dolorosa pérdida de mi hermano Coke. Aún hoy cargamos con las heridas de una investigación marcada por errores, omisiones y decisiones que nos negaron durante años el acceso a la verdad", escribió el abogado Alex Matute.

El profesional hizo referencia a los análisis de la experta argentina Sabrina Gambazza, que acusó “irregularidades” en la indagatoria por la desaparición de la mujer de 86 años y a los videos de un “sujeto de interés” en el lugar de la desaparición.

“Con los nuevos antecedentes que han salido a la luz y que formaban parte de la cadena investigativa sin haber sido debidamente considerados, queda en evidencia que la situación no resiste más. La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria, completa, sin sesgos ni premisas preconcebidas", planteó.

En esa línea, solidarizó el llamado que han realizado al fiscal nacional, Ángel Valencia, para cambiar la investigación al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, recalcando que la familia “tiene derecho a una Fiscalía que investigue para encontrar la verdad, no para confirmar apresuradamente una tesis”.

“Sabemos lo que significa luchar contra el tiempo, contra la indiferencia y contra los errores institucionales. Sabemos lo que es exigir algo tan básico como que se investigue bien. Y sabemos también que, cuando las familias se unen, la verdad tiene más posibilidades de abrirse paso”, escribió Matute en un texto hecho llegar a la nieta de la adulto mayor desaparecida, Carla Hernández.