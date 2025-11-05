Historia de horror en Ñuble: dictan presidio perpetuo para padres y cuñado de niña que murió en hospital de Chillán

A las 14.30 horas del 26 de julio de 2023, una niña de 12 años, que se encontraba hospitalizada en la Unidad de Pediatría del Hospital Clínico Herminda Martín, cayó desde una ventana cuando intentaba escapar desde el quinto piso del recinto asistencial. Su deceso se produjo horas más tarde.

La niña estaba cumpliendo allí una medida de protección decretada por el Juzgado de Familia de Bulnes.

Este miércoles, tras el juicio respectivo, el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán dio a conocer su sentencia respecto a las tres personas que fueron condenadas por la trama de abusos que sufrió la niña y que forzaron su hospitalización.

Se trata de C.A.S.F., A.M.L.C. y F.J.M.S., los padres y el cuñado de la víctima, acusados por la Fiscalía Regional de Ñuble como responsables de violaciones reiteradas contra la niña y para los que se impusieron condenas de presidio perpetuo.

El tribunal, que prohibió dar a conocer los nombres de los condenados, fijó, también, para ambos padres otros 300 días de presidio por lesiones menos graves contra su hija en contexto de violencia intrafamiliar.

El padre además sumó otros 800 días por el delito de desacato.

La fiscal regional Nayalet Mansilla destacó que “se trata de penas ejemplares”.

“Ha sido una investigación compleja, más aún considerando el triste fallecimiento de la niña y esto le da relevancia también a la entrevista investigativa videograbada que pudo ser valorada por el tribunal en el juicio”, sostuvo la persecutora.

El fiscal jefe de Bulnes, Álvaro Hermosilla, señaló que la investigación permitió acreditar que el padre “violaba a su hija de forma reiterada, mientras que la madre, previamente concertada con él, facilitaba la ocurrencia de este delito e, incluso, manipulaba a la víctima, negándole la ocurrencia de las agresiones sexuales”.

El cuñado, en tanto, aprovechó que la niña se encontraba bajo su cuidado, junto a su pareja y hermana de la víctima, para concretar las violaciones.

Los hechos ocurrieron en el domicilio familiar de Bulnes y en el hogar del cuñado, en esa comuna, entre 2021 y 2023.

La niña presentó un embarazo de seis semanas que fue interrumpido bajo la Ley 21.030, a inicios de marzo de 2023, en atención a la causal de violación.

El jefe de Brisex de la PDI, subprefecto Iván Velásquez, valoró el carácter multidisciplinario de la investigación.

“Hubo pericias de Lacrim que entregaron certeza jurídica, y también del Instituto de Criminología que aportó antecedentes relevantes respecto de la historia de la niña”, indicó.

Por otro lado, el Ministerio Público está indagando a cinco funcionarias del hospital de Chillán por un presunto cuasidelito de homicidio, en atención a su responsabilidad en la muerte de la menor.