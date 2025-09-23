Formalizan a médico y enfermeras por muerte de niña de 12 años que cayó desde el quinto piso de hospital de Chillán

La fiscal jefe (s) de Chillán, Nadia Espinoza Caro, formalizó investigación por cuasidelito de homicidio en contra de cinco funcionarias del Hospital Clínico Herminda Martín, por la muerte de una niña de 12 años que cayó del quinto piso del recinto asistencial.

El Juzgado de Garantía de Chillán fijó tres meses de plazo para la investigación que se realiza con la Brigada de Homicidios de la PDI.

La víctima se encontraba hospitalizada en la Unidad de Pediatría del centro asistencial al momento de registrarse su caída desde una ventana, cuando intentaba escapar del lugar, a las 14.30 horas del 26 de julio de 2023. Su deceso se produjo horas más tarde.

En la audiencia de formalización de las trabajadoras, la fiscal Espinoza afirmó que “la caída y fallecimiento de la víctima fue consecuencia directa de infracciones y omisiones del equipo médico y de enfermería de la Unidad de Pediatría”.

Según el Ministerio Público, la menor fue cambiada de habitación desde una que no contaba con ventana hasta otra que sí tenía.

“En su intento de huida cae desde el quinto piso y fallece”, explicó la persecutora.

La fiscal Espinoza sostuvo que los imputados “actuaron con negligencia, omitiendo medidas preventivas básicas cuyos cargos y reglamentos les imponían, a pesar de contar con información clínica clara y actualizada que advertía el alto riesgo de fuga de la paciente”.

Las funcionarias formalizadas son F.I.A.L, médico pediatra; C.B.J.F, enfermera; C.N.L.B, enfermera; J.L.Q.R, técnico en enfermería, A.C.C, enfermera supervisora.

El Juzgado de Garantía de Chillán prohibió dar a conocer sus nombres.

El Ministerio Público solicitó para ellas la prohibición de salir del país, lo que fue rechazado por el tribunal, que las dejó sin medidas cautelares por considerar que no son necesarias para asegurar los fines del procedimiento.

Por otro lado, en calidad de imputadas se mantienen una médico psiquiatra y una técnico en enfermería que no fueron formalizadas en esta oportunidad, porque no fueron notificadas.

La Fiscalía de Chillán pidió una nueva fecha para formalizar a ambas, la que quedó fijada para el 25 de noviembre.