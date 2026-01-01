Hombre de 40 años está grave tras ser baleado por un desconocido en Concepción

En Concepción un hombre de 40 años se encuentra en estado grave después de recibir disparos reiterados por parte de un desconocido que huyó del lugar. La víctima está siendo atendida en el Hospital Las Higueras en Talcahuano.

Personal de la Brigada de Homicidios Concepción de la Policía de Investigaciones (PDI), a solicitud de la Fiscalía de Flagrancia y Primeras Diligencias del Biobío, se encuentran realizando las diligencias de investigación para establecer la forma y circunstancias en que se dieron los hechos.

Según el comisario José Vidal, la víctima fue atendida por el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) antes de ser trasladada al recinto de salud y recibir una cirugía de emergencia. Su estado actualmente es de carácter reservado.