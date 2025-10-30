SUSCRÍBETE
Nacional

Hombre es apuñalado para robarle sus pertenencias en Macul

La víctima debió ser trasladad por personal policial hasta un recinto asistencial para atender sus lesiones.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Imagen referencial.

Esta noche, un hombre adulto fue víctima de un robo con violencia mientras caminaba por la comuna de Macul, en la Región Metropolitana, lo que lo dejó con lesiones por un arma cortopunzante.

De acuerdo a la información de Carabineros, la víctima fue abordada por un grupo de desconocidos, quienes lo intimidaron e hirieron para robarle sus especies en la intersección de Jorge Quevedo con Nicomedes Guzmán, en cercanías del Metro Pedrero.

El teniente José Villarroel, oficial de ronda prefectura Santiago Oriente, afirmó que “la víctima indica que sujetos desconocidos intentan sustraer sus pertenencias, y que al oponer resistencia es herido con heridas cortopunzantes”.

Producto de lo anterior, personal policial lo trasladó hasta un recinto asistencial para atender sus lesiones, las que fueron calificadas como leves.

El hecho se informó a la Fiscalía, desde donde se tomó la denuncia y el hombre herido quedó a la espera de ser citado para continuar con el esclarecimiento de los hechos. De momento no hay detenidos por este hecho.

