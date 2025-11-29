BLACK SALE $990
    Nacional

    Hombre es asesinado con un arma cortante mientras caminaba por la calle en barrio O’Higgins de Valparaíso

    La víctima era un joven chileno de 25 años que no tenía antecedentes policiales previos.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Foto: Referencial.

    Un hombre de 25 años resultó asesinado este sábado por un sujeto desconocido, el que lo habría apuñalado con un arma cortante en el sector de barrio O’Higgins, en la ciudad de Valparaíso.

    La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de la ciudad se encuentra en el lugar realizando diversas diligencias para establecer la dinámica de los hechos y encontrar al imputado.

    “La víctima corresponde a un joven de 25 años de edad, chileno, sin antecedentes policiales, el cual al examen del médico criminalista presenta una herida corto penetrante torácica. Su causa de muerte podría estar en correspondencia con un traumatismo torácico por arma cortante”, informó sobre la víctima el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la BH Valparaíso.

    Las policías en el lugar realizaron diversas diligencias en el lugar, entre las que estarían el levantamiento de evidencia en el sitio del suceso, análisis de cámaras de seguridad, empadronamiento del sector y entrevista a testigos.

    Gallardo también compartió algunos detalles respecto al homicidio. “Cuando la víctima se encontraba caminando por avenida Washington, es seguida por un sujeto quien posteriormente lo aborda y lo agrede. Nuestro equipo especializado junto al equipo de investigadores se encuentran trabajando en la identificación del imputado y con estos antecedentes proporcionarlo al Ministerio Público”, detalló al respecto.

    Hombre es asesinado con un arma cortante mientras caminaba por la calle en barrio O'Higgins de Valparaíso

