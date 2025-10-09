SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Hombre muere baleado en entrada a una casa en La Pintana

La víctima fue atacada con múltiples disparos. ECOH y PDI investigarán el crimen.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.

Esta noche, un hombre adulto murió luego de ser atacado a balazos por desconocidos en la comuna de La Pintana, de la Región Metropolitana.

El hecho se registró en la intersección de Batallón Chacabuco con Pasaje Cabo Gabriel Silva, en la población El Castillo.

Hasta el lugar se trasladó en primera instancia personal de Carabineros para atender la emergencia y resguardar el lugar.

De acuerdo a información preliminar, la víctima fue atacada mientras se encontraba en la entrada a una vivienda, por lo que se investigará si era su domicilio.

Desde el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía se dispuso el trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Más sobre:PolicialLa PintanaPoblación El Castillo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Presidenta del Banco Central: “Lo correcto es hacer lo difícil y muchas veces impopular”

“Se ha abierto un nuevo escenario de guerra”: Petro afirma que la última lancha atacada por EE.UU. era colombiana

Trump afirma que rehenes israelíes podrían ser liberados el lunes y que otros países de la región ayudarán a reconstruir Gaza

En visita a Uruguay: Bachelet se reúne con Orsi y discuten candidatura de la exmandataria a la ONU

La ONU “apoyará la plena implementación” del alto el fuego y el acuerdo sobre rehenes en Gaza

Kast responde a nueva arremetida de Matthei e insiste que “las peleas en la oposición solo benefician a Jara”

Lo más leído

1.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

2.
Presupuesto de Presidencia en el rincón de los castigados: oposición no aprobó la partida

Presupuesto de Presidencia en el rincón de los castigados: oposición no aprobó la partida

3.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

4.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

5.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Servicios

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Hombre muere baleado en entrada a una casa en La Pintana
Chile

Hombre muere baleado en entrada a una casa en La Pintana

En visita a Uruguay: Bachelet se reúne con Orsi y discuten candidatura de la exmandataria a la ONU

Kast responde a nueva arremetida de Matthei e insiste que “las peleas en la oposición solo benefician a Jara”

Presidenta del Banco Central: “Lo correcto es hacer lo difícil y muchas veces impopular”
Negocios

Presidenta del Banco Central: “Lo correcto es hacer lo difícil y muchas veces impopular”

Licencias médicas experimentan en agosto su mayor caída desde que Contraloría destapó escándalo de viajes al exterior

IPC de septiembre se alinea con las expectativas y se afianza a la opción de que próxima baja de TPM sea en diciembre

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena
Tendencias

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Capacita+: Google Cloud capacitará a 200 mil personas en IA en Latinoamérica

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

El insólito cambio de arqueros en Japón para intentar evitar que Francia anotara el penal que les dio la clasificación
El Deportivo

El insólito cambio de arqueros en Japón para intentar evitar que Francia anotara el penal que les dio la clasificación

La Roja nomina a tres jugadores de la Sub 20 luego de dos sensibles bajas

Francia aprovecha la farra de Japón y vence por la mínima para meterse en los cuartos de final del Mundial Sub 20

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista
Finde

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Artista chileno interviene museo en Madrid e irrumpe con figura de Netanyahu como Chucky y de Milei como perro de Trump
Cultura y entretención

Artista chileno interviene museo en Madrid e irrumpe con figura de Netanyahu como Chucky y de Milei como perro de Trump

Lucybell se despide de los escenarios con doble sold-out en Movistar Arena

A 20 años de su debut: Harry Potter y el Cáliz de Fuego regresa a los cines chilenos

“Se ha abierto un nuevo escenario de guerra”: Petro afirma que la última lancha atacada por EE.UU. era colombiana
Mundo

“Se ha abierto un nuevo escenario de guerra”: Petro afirma que la última lancha atacada por EE.UU. era colombiana

Trump afirma que rehenes israelíes podrían ser liberados el lunes y que otros países de la región ayudarán a reconstruir Gaza

La ONU “apoyará la plena implementación” del alto el fuego y el acuerdo sobre rehenes en Gaza

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?