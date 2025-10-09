Hombre muere baleado en entrada a una casa en La Pintana

Esta noche, un hombre adulto murió luego de ser atacado a balazos por desconocidos en la comuna de La Pintana, de la Región Metropolitana.

El hecho se registró en la intersección de Batallón Chacabuco con Pasaje Cabo Gabriel Silva, en la población El Castillo.

Hasta el lugar se trasladó en primera instancia personal de Carabineros para atender la emergencia y resguardar el lugar.

De acuerdo a información preliminar, la víctima fue atacada mientras se encontraba en la entrada a una vivienda, por lo que se investigará si era su domicilio.

Desde el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía se dispuso el trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).